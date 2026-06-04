Michel Wuyts begrijpt niet wat men doet met Remco Evenepoel

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
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Michel Wuyts begrijpt niet wat men doet met Remco Evenepoel
Foto: © photonews

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Remco Evenepoel behoort al jaren tot de absolute wereldtop, maar toch wordt zijn carrière vaak beoordeeld op één maatstaf: de Tour de France. Volgens Michel Wuyts is dat onterecht. De wieleranalist pleit voor meer waardering voor wat de Belg al heeft bereikt.

Uitzonderlijke concurrentie

In de aanloop naar de Tour de France wordt Remco Evenepoel opnieuw naar voren geschoven als een van de kanshebbers voor een podiumplaats. Toch lijkt elke prestatie van de Belgische kopman meteen te worden afgewogen tegenover die van de grootste sterren van het moment.

Volgens Michel Wuyts is dat niet altijd fair. In de Tourspecial van Wielerrevue wijst hij erop dat Evenepoel het moet opnemen tegen renners die een uitzonderlijk niveau halen. “Wanneer je moet koersen tegen renners als Pogacar en Van der Poel, dan bots je op een niveau dat uitzonderlijk is”, stelt hij.

Meer dan alleen de Tour

De voormalige wielercommentator begrijpt dan ook niet waarom sommige waarnemers spreken van een teleurstelling wanneer Evenepoel er niet in slaagt de Tour te winnen. De Belg heeft volgens hem al een indrukwekkend palmares opgebouwd dat weinig renners kunnen evenaren.

Wereldkampioen op de weg, olympisch kampioen, winnaar van grote rondes en monumenten: het zijn prestaties die hem nu al een plaats geven tussen de meest succesvolle Belgische wielrenners van zijn generatie. Toch lijkt dat soms naar de achtergrond te verdwijnen zodra het gesprek over de Tour de France gaat.

Torenhoge verwachtingen

Wuyts ziet vooral een probleem in de verwachtingen die rond Evenepoel zijn ontstaan. Sinds zijn doorbraak wordt hij beschouwd als de man die België opnieuw Toursucces moet bezorgen. Daardoor wordt elk resultaat door die bril bekeken.

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“Mensen doen soms alsof het teleurstellend is wanneer Evenepoel geen Tour wint”, zegt Wuyts. Volgens hem is dat een verkeerde benadering van topsport, zeker in een tijdperk waarin meerdere uitzonderlijke kampioenen tegelijk actief zijn.

Waardering voor een kampioen

De analist vindt dat de focus meer moet liggen op wat Evenepoel al heeft bereikt dan op wat hij eventueel nog niet gewonnen heeft. Zijn carrière telt nu al tal van hoogtepunten en blijft volop in ontwikkeling.

Wuyts vat het kernachtig samen: “Alleen zijn de verwachtingen ondertussen zo hoog geworden dat men bijna alles afmeet aan het winnen van de Tour.” Volgens hem verdient Evenepoel vooral waardering voor zijn uitzonderlijke prestaties, ongeacht of daar ooit een Tourzege bijkomt.

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