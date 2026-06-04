Moeder van Mathieu van der Poel spreekt klare taal over Tourwinst

Mathieu van der Poel behoort al jaren tot de absolute wereldtop, maar volgens zijn moeder Corinne Poulidor hoeft niemand te verwachten dat hij ooit de Tour de France wint. De reden ligt volgens haar vooral in het type renner dat haar zoon is.

Tourzege nooit een realistisch doel

Waar veel wielerliefhebbers dromen van een eindzege in de Tour de France, heeft Mathieu van der Poel die ambitie volgens zijn moeder nooit echt gekoesterd. In een gesprek met RIDE Magazine legt Corinne Poulidor uit dat haar zoon al vroeg besefte dat de grootste rittenkoers ter wereld niet volledig bij zijn kwaliteiten past.

“Ik denk dat hij zich van jongs af aan bewust was dat de Tour winnen voor hem bijna onmogelijk is”, zegt ze. Daarmee verwijst ze naar de specifieke eisen die een drieweekse ronde stelt aan renners die mikken op het algemeen klassement.

Kort en krachtig past beter

Volgens Poulidor ligt de kracht van Van der Poel vooral in wedstrijden waarin explosiviteit, aanvalslust en directe impact centraal staan. “Dat komt omdat die koers heel lang duurt en dat is moeilijk voor Mathieu. Kort en krachtig past meer bij zijn karakter”, aldus zijn moeder.

Die eigenschappen maakten Van der Poel de voorbije jaren bijzonder succesvol in de klassiekers. Met overwinningen in onder meer Milaan-San Remo, Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen bouwde hij een indrukwekkend palmares op. Daar komen zijn explosieve vermogen en aanvallende stijl optimaal tot hun recht.

Vergelijking met grootvader Poulidor

De vergelijking met zijn beroemde grootvader Raymond Poulidor wordt vaak gemaakt. Poulidor streed in zijn carrière regelmatig mee om de eindzege in de Tour, maar wist de ronde nooit te winnen. Volgens Corinne is het verschil met Mathieu echter groot.



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Haar vader beschikte over kwaliteiten om drie weken lang vooraan mee te doen in het klassement, terwijl Mathieu vooral mikt op dagsucces. In de Tour kan hij etappes winnen en zijn stempel drukken op de koers, maar een gooi naar het geel in Parijs zit er volgens haar niet in.

Trots op de gele trui

Toch heeft Van der Poel al mooie Tourmomenten beleefd. Zijn moeder benadrukt dat haar vader enorm trots zou zijn geweest op de prestaties van zijn kleinzoon. Vooral het dragen van de gele leiderstrui beschouwt ze als iets bijzonders. Daarmee heeft Van der Poel volgens haar al een plek veroverd in de rijke wielergeschiedenis van de familie Poulidor.

Carrière van Poulidor

Raymond Poulidor won nooit de Tour de France. Hij staat zelfs bekend als de eeuwige tweede omdat hij drie keer als tweede en vijf keer als derde eindigde in het eindklassement, zonder ooit de gele trui in Parijs te veroveren.

Dat maakt hem juist zo’n legendarische figuur in de wielersport. Tijdens zijn carrière kreeg hij te maken met grootheden als Jacques Anquetil en Eddy Merckx, die samen tien Tours wonnen. Veel wielerfans zagen Poulidor daardoor als de sympathieke uitdager die telkens nét tekortkwam.

Hij won wel grote wedstrijden, waaronder de Vuelta a España, twee keer Paris–Nice en meerdere Touretappes. Een opvallend feit: Poulidor droeg tijdens zijn veertien Tourdeelnames zelfs nooit de gele leiderstrui. Dat versterkte zijn mythische status alleen maar.