Moeder van Mathieu van der Poel spreekt klare taal over Tourwinst

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
| Reageer
Moeder van Mathieu van der Poel spreekt klare taal over Tourwinst
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Mathieu van der Poel behoort al jaren tot de absolute wereldtop, maar volgens zijn moeder Corinne Poulidor hoeft niemand te verwachten dat hij ooit de Tour de France wint. De reden ligt volgens haar vooral in het type renner dat haar zoon is.

Tourzege nooit een realistisch doel

Waar veel wielerliefhebbers dromen van een eindzege in de Tour de France, heeft Mathieu van der Poel die ambitie volgens zijn moeder nooit echt gekoesterd. In een gesprek met RIDE Magazine legt Corinne Poulidor uit dat haar zoon al vroeg besefte dat de grootste rittenkoers ter wereld niet volledig bij zijn kwaliteiten past.

“Ik denk dat hij zich van jongs af aan bewust was dat de Tour winnen voor hem bijna onmogelijk is”, zegt ze. Daarmee verwijst ze naar de specifieke eisen die een drieweekse ronde stelt aan renners die mikken op het algemeen klassement.

Kort en krachtig past beter

Volgens Poulidor ligt de kracht van Van der Poel vooral in wedstrijden waarin explosiviteit, aanvalslust en directe impact centraal staan. “Dat komt omdat die koers heel lang duurt en dat is moeilijk voor Mathieu. Kort en krachtig past meer bij zijn karakter”, aldus zijn moeder.

Die eigenschappen maakten Van der Poel de voorbije jaren bijzonder succesvol in de klassiekers. Met overwinningen in onder meer Milaan-San Remo, Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen bouwde hij een indrukwekkend palmares op. Daar komen zijn explosieve vermogen en aanvallende stijl optimaal tot hun recht.

Vergelijking met grootvader Poulidor

De vergelijking met zijn beroemde grootvader Raymond Poulidor wordt vaak gemaakt. Poulidor streed in zijn carrière regelmatig mee om de eindzege in de Tour, maar wist de ronde nooit te winnen. Volgens Corinne is het verschil met Mathieu echter groot.

Lees ook... Michel Wuyts begrijpt niet wat men doet met Remco Evenepoel

Haar vader beschikte over kwaliteiten om drie weken lang vooraan mee te doen in het klassement, terwijl Mathieu vooral mikt op dagsucces. In de Tour kan hij etappes winnen en zijn stempel drukken op de koers, maar een gooi naar het geel in Parijs zit er volgens haar niet in.

Trots op de gele trui

Toch heeft Van der Poel al mooie Tourmomenten beleefd. Zijn moeder benadrukt dat haar vader enorm trots zou zijn geweest op de prestaties van zijn kleinzoon. Vooral het dragen van de gele leiderstrui beschouwt ze als iets bijzonders. Daarmee heeft Van der Poel volgens haar al een plek veroverd in de rijke wielergeschiedenis van de familie Poulidor.

Carrière van Poulidor

Raymond Poulidor won nooit de Tour de France. Hij staat zelfs bekend als de eeuwige tweede omdat hij drie keer als tweede en vijf keer als derde eindigde in het eindklassement, zonder ooit de gele trui in Parijs te veroveren.

Dat maakt hem juist zo’n legendarische figuur in de wielersport. Tijdens zijn carrière kreeg hij te maken met grootheden als Jacques Anquetil en Eddy Merckx, die samen tien Tours wonnen. Veel wielerfans zagen Poulidor daardoor als de sympathieke uitdager die telkens nét tekortkwam.

Hij won wel grote wedstrijden, waaronder de Vuelta a España, twee keer Paris–Nice en meerdere Touretappes. Een opvallend feit: Poulidor droeg tijdens zijn veertien Tourdeelnames zelfs nooit de gele leiderstrui. Dat versterkte zijn mythische status alleen maar.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Mathieu Van Der Poel

Meer nieuws

Manager van Van Aert houdt zich aan cruciaal principe: "Ik heb daar een afspraak over"

Manager van Van Aert houdt zich aan cruciaal principe: "Ik heb daar een afspraak over"

17:05
Michel Wuyts begrijpt niet wat men doet met Remco Evenepoel

Michel Wuyts begrijpt niet wat men doet met Remco Evenepoel

13:30
🎥 Koers LIVE: Veldrijder uit ploeg Sven Nys in de aanval in Wallonië, kopgroep rijdt even verkeerd

🎥 Koers LIVE: Veldrijder uit ploeg Sven Nys in de aanval in Wallonië, kopgroep rijdt even verkeerd

16:08
Grote naam met de vinger gewezen: Van Gucht en Van den Bos sparen de kritiek niet

Grote naam met de vinger gewezen: Van Gucht en Van den Bos sparen de kritiek niet

14:50
Specialized-voorzitter viseert UCI na zaak-Wiebes: "Kun je je voorstellen dat dit om Evenepoel ging?"

Specialized-voorzitter viseert UCI na zaak-Wiebes: "Kun je je voorstellen dat dit om Evenepoel ging?"

13:50
Drie weken alleen? Hoe rennersvrouwen een grote ronde beleven

Drie weken alleen? Hoe rennersvrouwen een grote ronde beleven

12:30
Adri van der Poel ziet Wout van Aert eerder groen pakken dan Mathieu

Adri van der Poel ziet Wout van Aert eerder groen pakken dan Mathieu

09:30
Einde van een tijdperk voor Remco Evenepoel

Einde van een tijdperk voor Remco Evenepoel

10:30
Wout Poels: afscheid met ritwinst in de Tour en de Vuelta, maar niet in de Giro

Wout Poels: afscheid met ritwinst in de Tour en de Vuelta, maar niet in de Giro

08:30
Vollering aan het feest in de Giro, zware valpartij ontsiert Ronde van Wallonië

Vollering aan het feest in de Giro, zware valpartij ontsiert Ronde van Wallonië

07:26
Na exit Wiebes: Giro zet nu zelfs twee renners op één dag uit de koers

Na exit Wiebes: Giro zet nu zelfs twee renners op één dag uit de koers

07:00
📷 Nieuwe look Van der Poel gaat vlot over de tongen: Mathieu krijgt heel veel lof Naast de fiets

📷 Nieuwe look Van der Poel gaat vlot over de tongen: Mathieu krijgt heel veel lof

03/06
Groupama-FDJ United pakt uit met belangrijke contractverlenging

Groupama-FDJ United pakt uit met belangrijke contractverlenging

19:45
Matteo Jorgensen gooit zijn plannen om in voorbereiding op de Tour de France

Matteo Jorgensen gooit zijn plannen om in voorbereiding op de Tour de France

18:45
Tim Rex: de knecht die bij zijn eerste Giro meteen de wereld rond ging

Tim Rex: de knecht die bij zijn eerste Giro meteen de wereld rond ging

17:30
Evenepoel-Lipowitz: waarom het kopmanschap pas in de laatste Tourweek duidelijk zou kunnen worden

Evenepoel-Lipowitz: waarom het kopmanschap pas in de laatste Tourweek duidelijk zou kunnen worden

03/06
Waarom Jonas Vingegaard dit jaar volop mag dromen van de dubbel Giro-Tour

Waarom Jonas Vingegaard dit jaar volop mag dromen van de dubbel Giro-Tour

03/06
Tom Dumoulin is hard voor voormalige Europese kampioen: "Hij komt echt niet meer vooruit"

Tom Dumoulin is hard voor voormalige Europese kampioen: "Hij komt echt niet meer vooruit"

03/06
"De beste persoon in de wereld": hoe Wout van Aert op handen gedragen wordt bij Visma-Lease a Bike

"De beste persoon in de wereld": hoe Wout van Aert op handen gedragen wordt bij Visma-Lease a Bike

03/06
'Lotto-Intermarché schakelt: dit moet de opvolger worden van Arnaud De Lie'

'Lotto-Intermarché schakelt: dit moet de opvolger worden van Arnaud De Lie'

03/06
'Alpecin-Premier Tech ziet een grote naam de deur dichttrekken'

'Alpecin-Premier Tech ziet een grote naam de deur dichttrekken'

03/06
'Na zijn geweldige Giro hakt Jhonatan Narváez een belangrijke toekomstknoop door'

'Na zijn geweldige Giro hakt Jhonatan Narváez een belangrijke toekomstknoop door'

03/06
Goed nieuws voor Van der Poel en Evenepoel, maar dat betekent slecht nieuws voor Van Aert

Goed nieuws voor Van der Poel en Evenepoel, maar dat betekent slecht nieuws voor Van Aert

03/06
Ze scharen zich er allebei volledig achter: Wout van Aert en Sarah tonen hun hart voor het goede doel

Ze scharen zich er allebei volledig achter: Wout van Aert en Sarah tonen hun hart voor het goede doel

03/06
Komt hij nog één keer? Sowieso een emotioneel afscheid voor Remco en zijn fans

Komt hij nog één keer? Sowieso een emotioneel afscheid voor Remco en zijn fans

03/06
De sleutelbeenbreuk ligt achter hem: Van Aert blijft op bekend gezicht rekenen aan zijn zijde

De sleutelbeenbreuk ligt achter hem: Van Aert blijft op bekend gezicht rekenen aan zijn zijde

03/06
'Meer details bekend: dit is de nieuwe trainer van Evenepoel'

'Meer details bekend: dit is de nieuwe trainer van Evenepoel'

03/06
Bakelants door Van Aert achtergebleven met heel dure rekening: "Dat is nog eens een maat, Wout van Aert!"

Bakelants door Van Aert achtergebleven met heel dure rekening: "Dat is nog eens een maat, Wout van Aert!"

03/06
OFFICIEEL: Ambitieuze plannen Niermann bevestigd en Evenepoel ziet hierdoor zijn trainer vertrekken

OFFICIEEL: Ambitieuze plannen Niermann bevestigd en Evenepoel ziet hierdoor zijn trainer vertrekken

03/06
Rex is letterlijk een bekend gezicht: “Iemand had zelfs een t-shirt met mijn pain face”

Rex is letterlijk een bekend gezicht: “Iemand had zelfs een t-shirt met mijn pain face”

03/06
Iedereen ergert zich eraan, maar het werkt: waarom sommige toppers nooit op kop rijden

Iedereen ergert zich eraan, maar het werkt: waarom sommige toppers nooit op kop rijden

02/06
🎥 Arnaud De Lie grijpt naast ritzege in Ronde van Wallonië, andere Belg knap tweede

🎥 Arnaud De Lie grijpt naast ritzege in Ronde van Wallonië, andere Belg knap tweede

02/06
Lotto-Intermarché pakt de winst in Gullegem Koerse

Lotto-Intermarché pakt de winst in Gullegem Koerse

02/06
🎥 Nederlandse dubbelslag in Giro voor vrouwen, knappe Belgische prestatie

🎥 Nederlandse dubbelslag in Giro voor vrouwen, knappe Belgische prestatie

02/06
Rolex, bbq of koffiemachine nodig? Wellens zegt wat hij vindt van wielertraditie

Rolex, bbq of koffiemachine nodig? Wellens zegt wat hij vindt van wielertraditie

02/06
🎥 Victor Campenaerts haalt heerlijke quote uit film boven na Giro-succes

🎥 Victor Campenaerts haalt heerlijke quote uit film boven na Giro-succes

02/06

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Lorena Wiebes Tadej Pogacar Demi Vollering Dany Lorang Arnaud De Lie Grischa Niermann Marc Reef Wout Poels Victor Campenaerts Adrie Van Der Poel Tim Wellens Jip Van Den Bos Charlotte Kool Dorian Godon Anna van der Breggen Dylan Groenewegen Jasper Stuyven

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over "Middelvinger naar Pogacar": Vingegaard met mentaal voordeel naar de Tour? Hankie Hankie over Bakelants ziet in tactiek Vingegaard ook een signaal richting Evenepoel: "Dat wordt niet evident" Hankie Hankie over Soudal Quick-Step en UAE maken zich niet populair: "De rest is er slachtoffer van" Hankie Hankie over En plots geeft Philippe Gilbert Jonas Vingegaard een flinke veeg uit de pan Hankie Hankie over Campenaerts is nu ook waarzegger in de Giro: "Moeten we ons maximaal bewust van zijn" Hankie Hankie over Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved