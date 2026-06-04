Van Aert onthult op de pedalen nog een bijzonder groot doel voor dit seizoen

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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Van Aert onthult op de pedalen nog een bijzonder groot doel voor dit seizoen
Foto: © photonews

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Wout van Aert zit wel degelijk nog met een aantal doelen in zijn hoofd dit seizoen. Door Parijs-Roubaix te winnen, is dit sowieso al een seizoen om niet te vergeten, maar de honger is nog niet gestild.

Hierover zet Van Aert de puntjes op de i op zijn Strava-pagina. Daar heeft hij de gegevens gedeeld van een trainingsrit die hij eerder op de dag afwerkte op Belgische bodem. Van Aert is immers met zijn fiets langs het Albertkanaal gereden en is gaan trainen in de buurt van Brasschaat. Dat heeft hij natuurlijk niet zomaar gedaan.

Achter alles wat Van Aert doet, zit immers een plan. In Brasschaat vindt op 28 juni immers het BK op de weg plaats. De optelsom van die informatie maakt het duidelijk: Van Aert is al één keer in zijn carrière Belgisch kampioen op de weg geworden, in 2021 in Waregem. Van Aert heeft zijn zinnen gezet op een tweede Belgische titel.

Van Aert verkent BK-parcours in Brasschaat

Het zou uiteraard erg fraai zijn om in de Belgische kampioenentrui naar de Tour de France te gaan, om daar op zoek te gaan naar een ritzege en klassementsman Jonas Vingegaard te helpen. Over de ambities van Van Aert op het BK bestaat nu in elk geval weinig twijfel meer. "Verkenning in het reservaat van Brasschaat", schrijft hij.

Daar horen uiteraard ook de cijfers van zijn trainingstocht bij. Het is een fietstocht van 129,74 kilometer geworden. Op de vlakke wegen was er amper hoogteverschil: 234 hoogtemeters. Van Aert deed er 3 uur, 35 minuten en 49 seconden over. Tijdens deze training haalde hij een gemiddelde snelheid van 36,1 kilometer per uur.

Van Aert won al vaker de tijdrit dan de wegrit

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Het doet ons nu al uitkijken naar het BK op de weg eind deze maand. Van Aert behaalde eigenlijk al meer succes in de tijdritkampioenschappen dan in de kampioenschappen op de weg. Van Aert is immers drievoudig Belgisch kampioen tijdrijden. Hij was de beste Belg in het werk tegen de klok in 2019, 2020 en 2023.

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