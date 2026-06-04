Vollering aan het feest in de Giro, zware valpartij ontsiert Ronde van Wallonië

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Vandaag werd er opnieuw gekoerst. Zo ging het er hard aan toe in de Ronde van Wallonië, de Giro d'Italia Women en de Mercan'Tour Classic. Dit waren de winnaars.