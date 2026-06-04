Wout Poels: afscheid met ritwinst in de Tour en de Vuelta, maar niet in de Giro

Wout Poels (38) is ondertussen een van de ouderdomsdekens in de koers. De Nederlander reed met de Giro zijn laatste grote ronde. De Unibet Rose Rockets pakten er naast een ritzege, maar Poels blikt tevreden terug. Ook zonder zelf een rit te hebben gewonnen in de Giro.

Wout Poels is niet de eerste de beste. De Nederlander won Luik-Bastenaken-Luik (2016), een rit in de Tour en de Vuelta (2023) en ook de Ruta del Sol (2022). Het is slechts een greep uit de rijkgevulde erelijst van de Nederlander.

Een superhoog niveau

Poels moet zijn ervaring doorgeven bij de Unibet Rose Rockets. Met die ploeg trad hij aan in de Giro. "Ik kijk er wel goed op terug", vertelde hij op de slotdag aan In de Leiderstrui. "Je wil natuurlijk een rit winnen, maar dat is heel moeilijk. Ik had een superhoog niveau, dus het was leuk om zo te koersen."

Bij de Unibet Rose Rockets werd uiteraard veel gefocust op Dylan Groenewegen. De Nederlandse spurtbom zette het team dit seizoen al op de kaart.

In een sprintploeg

Groenwegen won de Clàssica Comunitat Valenciana - Gran Premi València, de Bredene Koksijde Classic, de GP Jean-Pierre Monseré en de Ronde van Brugge. Poels maakte in de Giro deel uit van de ploeg die Groenewegen aan een zege moest helpen.

"Het klikte goed, dus het was een positieve ervaring", aldus Poels. Ik heb ook nog nooit meegemaakt dat ik met zo’n sprintploeg een laatste dag van een grote ronde in ga, dus dat is nieuw. Je moet iets scherper blijven", vertelde hij daarover.





Zijn carrière is niet minder geslaagd

Poels houdt er na dit seizoen mee op. Op zijn palmares prijken onder meer een rit in de Giro en in de Vuelta. In de Giro kon hij geen etappe pakken. Dat vindt hij wel spijtig. Toch doet dat niets af aan zijn carrière.

"Een rit winnen in de Giro was gewoon nog een heel mooi doel en als sporter ook fijn om zo’n doel te hebben. Nu het niet is gelukt, is mijn carrière niet ineens minder geslaagd. Ik had een hoog niveau en heb er evengoed van genoten."