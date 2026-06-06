Arnaud De Lie trekt belangrijke conclusie na Ronde van Wallonië én schrapt koers uit programma

Arnaud De Lie kwam de voorbije dagen in actie in de Ronde van Wallonië. Onze landgenoot pakte er een deugddoende ritzege en eindigde als derde in het algemene klassement. Dat geeft hem naar eigen zeggen vertrouwen voor wat komen gaat, waaronder de Tour de France in juli. Ook daar wil hij scoren.

De eerste drie dagen wilde het niet lukken voor De Lie, maar op dag vier was het wel prijs voor de sprinter van Lotto-Intermarché. Met een verschroeiende versnelling knalde hij iedereen uit het wiel op weg naar zijn tweede overwinning van het seizoen. Hij had eerder ook de Lotto Famenne Ardenne Classic op zijn naam geschreven.

Geaccidenteerd voorjaar voor De Lie

Het is een stevige opsteker voor onze landgenoot, die een geaccidenteerd voorjaar beleefde. HIj werd vierde in Gent-Wevegem, maar kon in andere grote voorjaarskoersen zijn stempel niet drukken. Zo moest hij opgeven in Kuurne-Brussel-Kuurne, Dwars door Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Het kwam De Lie op kritiek te staan van José De Cauwer.

De Lie was tevreden na de Ronde van Wallonië, al had hij de slotrit graag gewonnen. "Ik ben erg blij, ook al is het een beetje frustrerend om als derde te eindigen op het einde van de rit", vertelde hij na afloop, geciteerd door Het Nieuwsblad.

Het vertrouwen is terug bij De Lie

"Ik kan wel zeggen dat het vertrouwen volledig is teruggekeerd met het oog op de Tour de France, maar ik neem ook deel aan de Copenhagen Sprint (op 14 juni, red.) en het nationaal kampioenschap (op 28 juni in Brasschaat, red.", verklapte hij.

De Ronde van Zwitserland laat hij aan zich voorbijgaan. Hij ziet er geen kansen voor sprinters. Maar toch had hij een goed gevoel in de Ardense heuvels, waar hij vlot klom. "Dit was goed voor het zelfvertrouwen", voegde hij toe.

Het vizier gaat nu volop op de Tour bij De Lie. Daar staat zijn teller voorlopig nog altijd op nul. Maar met het vertrouwen dat hij nu uitstraalt, is veel mogelijk.