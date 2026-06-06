Geraint Thomas uit felle kritiek op Remco Evenepoel: "Dan weet je niets"

Volgende week is er met de Tour Auvergne-Rhône-Alpes opnieuw een interessante race in aanloop naar de Tour de France. Remco Evenepoel laat die race normaal gezien links liggen en focust op de Tour de France zonder een kleine rittenkoers in de benen. Een opmerkelijke beslissing, zo klinkt het.

Het hoofddoel de komende tijd voor Remco Evenepoel is de Tour de France. Daar wil hij Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Paul Seixas en de rest het vuur aan de schenen leggen. En in de voorbereiding is hij minutieus bezig, zij het op een speciale manier.

De renner is momenteel volop bezig om zich voor te bereiden in Calpe. De meeste van zijn concurrenten kiezen toch voor een voorbereidingsweek in koers, met de Ronde van Zwitserland of de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Ondanks een gerucht lijkt het er niet op dat Evenepoel een voorbereidingskoers zal rijden.

Is rijden voor de Tour de France van belang of zonder belang?

Rest de vraag of dat een goede zaak is. Geraint Thomas beseft dat het wielrennen helemaal veranderd is. Voor hem is de Tour Auvergne-Rhône-Alpes nog steeds dé voorbereidingskoers en ook wel de belangrijkste ronde na de drie grote rondes. Dat liet hij weten in Watts Occurring.

"Ze trainen op een andere manier en hebben een andere voorbereiding. Visma is daarmee begonnen een aantal jaren geleden, maar het is toch iets speciaal. Dat Remco Evenepoel niet rijdt voor de Tour de France? Dat is toch niet meteen het ideale."

Wat met de verhoudingen voor de Tour de France?

"Vroeger was het een indicatie of je goed zou zijn in de Tour de France. Het is toch een beetje anders geworden." Er is wel een gevaar aan verbonden volgens Geraint Thomas om niet te koersen voor je aan de Tour de France begint: “Je weet niets. Maar als je koerst, heb je wel een indicatie van hoe je ervoor staat."



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"Al is het tegenwoordig ook zo dat al die gasten totaal andere voorbereidingen kennen. Ze rijden amper tegen elkaar. Wat de verhoudingen zijn bij de start van de Tour is daardoor onduidelijk", aldus de gewezen winnaar van de Tour de France in zijn podcast.