Klaar voor rentree: Maxim Van Gils deelt grappige anekdote over Remco Evenepoel

Maxim Van Gils (26) lijkt bij Red Bull-BORA-hansgrohe klaar om zijn comeback te vieren. Onze landgenoot brak in februari zijn bekken in de Clásica Jaén en kwam sindsdien niet meer in actie. Van Gils staat in de Tour Auvergne Rhône Alpes voor zijn rentree. Hij stoomde zich klaar met Remco Evenepoel.

Van Gils was goed aan het seizoen begonnen. Hij schoot samen met zijn ploegmaten van Red Bull-BORA-hansgrohe meteen raak in de Trofeo Ses Salines. Die koers werd dit jaar verreden als een ploegentijdrit.

Van Gils brak zijn bekken

Daarna werd hij ook derde in de Trofeo Andratx - Pollenca. Dat was een goede start van het seizoen, die Van Gils op 16 februari wilde doortrekken in de Clásica Jaén, de Spaanse versie van Strade Bianche. Maar daar ging het mis. Van Gils werd in de sprint voor de tweede plaats ingesloten door Jan Christen (UAE) en kwam zwaar ten val.

De diagnose was keihard: hij brak zijn bekken en stond voor een lange revalidatie. Red Bull-BORA-hansgrohe maakte bekend dat Van Gils enkele maanden aan de kant zou staan. Het was een stevige domper in zijn tweede jaar bij de ploeg, maar Van Gils herstelde goed.

🚨 OFICIAL | Maxim Van Gils sufre una fractura de pelvis



🏥 El equipo Red Bull Bora ha confirmado la lesión que le mantendrá varios meses sin competir



😓 Se cayó en el final de la Clásica de Jaén tras un golpe de Jan Christen#EsenciaCiclista #RedBullBora #ClásicaJaen pic.twitter.com/Rabqd5KI62 — Esencia Ciclista (@EsenciaCiclista) February 16, 2026

Hoogtestage in de Sierra Nevada

"Eén maand na de operatie was er van hinder aan mijn bekken al geen sprake meer", vertelt hij aan Het Laatste Nieuws. "Enkel mijn schouder zeurt soms nog, maar niet op de fiets of in de tijdritpositie."



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Van Gils trok niet zo lang geleden op een hoogtestage van 24 dagen in de Sierra Nevada. Daar trainde hij in het begin enkel met Remco Evenepoel, Gianni Vermeersch en Tim van Dijke. De kopman stippelde de trainingen uit en hield zich daarbij niet in. Dat leidde tot een grappige anekdote.

"Remco koos altijd de route en zei dan vaak tijdens het ontbijt: ‘Het is een snel rondje, straks.’ Hij sprak dan over een route van vijfenhalf uur, maar dat was 200 kilometer en in werkelijkheid al snel 6 uur. De trainingen sloegen dus meestal wel langer uit dan ze gepland waren", aldus Van Gils.

Hoge verwachtingen

Van Gils verwacht meteen veel van zijn terugkeer in de Tour Auvergne Rhône Alpes, de vroegere Dauphiné. Al is de concurrentie er niet van de poes. "Ik ga ook ervan uit dat ik minstens zo goed ben als in februari, maar het niveau in de Dauphiné ligt altijd zeer hoog."

Gaat Van Gils naar de Tour?

Het lijkt voor Van Gils nu vooral zaak om ritme op te doen, ook voor de Tour. Hij zit in de voorselectie van zijn ploeg voor La Grande Boucle en hoopt zijn kandidatuur de komende dagen kracht bij te zetten. Hij beseft dat er veel goede renners zijn bij Red Bull-BORA-hansgrohe en dat hij met goede resultaten moet tonen dat hij er klaar voor is.

Zijn goede band met de twee kopmannen, Remco Evenepoel en Florian Lipowitz, zou kunnen helpen. "Ik kom zowel met Remco als met ‘Lipo’ heel goed overeen en ik kan die twee ook zelf goed met elkaar laten overeenkomen", vertelt hij over het duo.

Het is afwachten of hij ze ook effectief zal mogen bijstaan in de Tour. Maar eerst de comeback, in de Tour Auvergne Rhône Alpes.