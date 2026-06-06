Maxim Van Gils treedt in de voetsporen van Wout van Aert

Maxim Van Gils zag zijn voorjaar verstoord door een bekkenbreuk, maar staat in de Tour Auvergne Rhône-Alpes voor zijn rentree. Daar wil onze landgenoot een goed gevoel te pakken krijgen na enkele maanden zonder competitie. Van Gils werkt daarvoor samen met Marc Lamberts.

Van Gils kwam eerder dit seizoen zwaar ten val in een sprint in de Clásica Jaén. Hij smakte zwaar tegen het asfalt en brak zijn bekken. Daardoor stond hij maanden aan de kant. Maar onze landgenoot staat voor zijn comeback. Morgen start hij in de Tour Auvergne Rhône-Alpes.

Dan Lorang vertrekt bij Red Bull

Ondertussen veranderden er een aantal zaken bij Red Bull-BORA-hansgrohe. Zo trekt Head of Performance Dan Lorang naar Lidl-Trek. Zo zat Van Gils plots zonder begeleider. De Belg heeft begrip voor de keuze van Lorang.

"Hij heeft het uitgelegd en ik snapte het wel", vertelt Van Gils aan WielerFlits. "Niemand hangt vast aan een ploeg. Als hij liever elders is, mag hij gerust vertrekken. Onrust was er niet, maar het was wel een ambetante periode, midden in het seizoen. Maar ik zat in mijn opbouwfase, dus voor mij was het makkelijker dan voor Remco (Evenepoel, red.)."

Marc Lamberts

Red Bull-BORA-hansgrohe bleef niet bij de pakken neerzitten en schakelde snel. Na een onderhoud met Chief of Sports Zak Dempster werd Van Gils gekoppeld aan de 63-jarige Belg Marc Lamberts. Die was in het verleden nog aan de slag als trainer van Wout van Aert.

Eind 2023 vertrok Lamberts samen met Primoz Roglic naar Red Bull-BORA-hansgrohe. Nu moet hij van Gils dus begeleiden in zijn doelen. De 26-jarige Antwerpenaar ziet alvast één groot voordeel aan de samenwerking met Lamberts. "Ik ben fan, omdat ik nu in mijn eigen taal kan communiceren."



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Meteen effect voor Van Gils?

Van Gils ziet dat Lamberts een aanpak hanteert waarin de renner iets meer vrijheid krijgt. Dat heeft onze landgenoot naar eigen zeggen wel graag. Het is afwachten of de samenwerking tussen de Belgen meteen effect heeft in de Tour Auvergne Rhône-Alpes. Daar staat Van Gils voor het eerst sinds midden februari aan de start van een koers.