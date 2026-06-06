Naar het voorbeeld van Sandrine Tas: Tudor haalt voormalige schaatser bij profploeg

Het verhaal van Sandrine Tas leest ondertussen als een sportsprookje. Onze landgenote ruilde het schaatsen met succes in voor de fiets en mocht onlangs nog haar eerste profzeges vieren. Lennart Jasch is haar tegenhanger in het mannenpeloton. De Oostenrijker krijgt volop zijn kans bij Tudor.

Sadrine Tas (30) pakte dit jaar nipt naast een medaille op de Olympische Winterspelen. Op de 5.000 meter strandde ze uiteindelijk op een schamele 13 honderdsten van de bronzen plak. Tas liet het niet aan haar hart komen en maakte meteen de switch naar de fiets.

Lennart Jasch

Ze ging aan de slag bij Lotto-Intermarché Ladies. Daar gooit ze meteen hoge ogen. Na toptiennoteringen in de Simac Omloop der Kempen Ladies (3e) en de GP Mazda Schelkens (9e) won ze twee ritten in de Ronde van Bretagne voor vrouwen. Ze pakte er ook de puntentrui en werd tweede in het eindklassement. Een heel succesvolle switch dus.

Lennart Jasch gaat Tas nu achterna. De 25-jarige Duitser is een voormalige schaatster, maar sloot zich begin dit jaar aan bij het belofteteam van Tudor. Daarvoor was hij ook al aan de slag geweest bij de Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies.

Tudor geeft Jasch een kans

Jasch kende net als Tas al het nodige succes op de fiets. Zo won hij de vierde rit in de traditioneel sterk bezette Ronde van de Alpen. Hij graaide er meteen ook de bergtrui mee. Tudor twijfelt niet en hevelt Jasch nu definitief over naar de profploeg van de Zwitserse formatie. Dat lezen we op de teamwebsite. Hij verlengt ook meteen zijn contract tot eind 2028.

"Ik ben ontzettend blij dat ik naar het Pro Team mag overstappen", reageert Jasch. Hij mag meteen ook starten in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Daar zal hij zijn debuut maken in de WorldTour.





Jasch wil ervaring opdoen in een grote ronde

"Ik wil uitzoeken hoe ver ik me nog kan ontwikkelen en wat ik uit mezelf kan halen. Ervaring opdoen in een grote ronde staat bovenaan mijn verlanglijstje." Schittert Jasch ook meteen bij zijn debuut? Tudor - dat volop gelooft in hem - hoopt vurig van wel.