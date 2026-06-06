Patrick Lefevere heel streng voor stoelendans: "Na de moord op Julius Caesar ..."

Niet alleen renners zijn tegenwoordig grof wild op de transfermarkt in het wielrennen, maar ook stafleden. Heel wat pionnen verhuisden midden in het seizoen van ploeg. Patrick Lefevere is streng als het gaat over de carrousel of stoelendans, noem het hoe je het wil.

Grischa Niermann verlaat Visma-Lease a Bike als Head of Racing en wordt bij zijn nieuwe team Lidl-Trek Chief Sporting Officer (CSO). Ook raakte bekend dat Andy Schleck CEO wordt bij Lidl-Trek. Hij volgt Luca Guercilena op.

Dan Lorang komt dan weer over van Red Bull, waar Remco Evenepoel met Tim Heemskerk dan weer een nieuwe coach krijgt die overkomt opnieuw van Visma-Lease a Bike. Een heel erg grote transfercarrousel van het grote geld.

Patrick Lefevere is geen onverdeelde fan

En van de nieuwe rijken, meent Patrick Lefevere. Hij heeft weinig goeds te zeggen over de nieuwe evoluties in het wielrennen en is zeer streng in zijn column in Het Nieuwsblad: "Ooit was er de moord op Julius César, nu is er de pr-tekst waarmee Lidl-Trek deze week afscheid nam van general manager Luca Guercilena: ‘We bedanken hem voor zijn visie, leiderschap en passie… bla bla bla.’ Het is geen letterlijke dolk in de rug, maar laf blijft het natuurlijk wel."

"Wat bij Lidl-Trek gebeurt, is niks meer of minder dan een paleisrevolutie. De Schwarz Gruppe – het moederbedrijf boven Lidl – deelt tegenwoordig de lakens uit en vindt de huidige resultaten kennelijk niet in overeenstemming met de investeringen die ze al deden. Als ik de tam tam mag geloven is er al veel met geld gegooid", verwijst hij naar de transfers van onder meer Ayuso.

Wat brengt de Tour de France na deze stoelendans?

“Lidl-Trek en Red Bull-BORA-hansgrohe zijn de nouveaux riches van het peloton en gedragen zich ook zo: ze geven veel geld uit aan alles wat in de mode is, maar de vraag is of het wel allemaal bij elkaar past. Bij Red Bull lopen ondertussen zoveel sportief verantwoordelijken rond, dat ze elkaar in de weg zitten. Sven Vanthourenhout als ploegleider in godbetert de Tour de Wallonie: daarvoor is hij toch overgekwalificeerd?”





“Het meest frappant vind ik nog de timing van de hele operatie. Zo’n dramatische stoelendans één maand voor de Tour de France. Als Juan Ayuso of Mattias Skjelmose daar nog iets van weten te maken zal het ondanks de reorganisatie zijn. Zeker niet dankzij", aldus Lefevere streng.