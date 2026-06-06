Puntjes op de i over Evenepoel: "Daarom is zijn fiets hier"
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Volgende week is er met de Tour Auvergne-Rhône-Alpes opnieuw een interessante race in aanloop naar de Tour de France. Remco Evenepoel laat die race normaal gezien links liggen en focust op de Tour de France zonder een kleine rittenkoers in de benen.
Puntjes op de i over Evenepoel: "Daarom is zijn fiets hier"
"Na de heisa voor de Ronde denken mensen dat we het nog eens gaan doen, maar de fiets is hier omdat het logistiek makkelijk is", klinkt het bij ploegleider Klaas Lodewyck bij Sporza over de zaak rond de fiets van Evenepoel.
Hij zal dus maandag niet aan de start staan, zoveel is duidelijk. "Zijn fiets is aanwezig in de vrachtwagen. Na deze koers hebben we nog een paar verkenningen gepland. Ik blijf hier, en dan kunnen we de fiets makkelijk meenemen." Evenepoel blijft ondertussen in Spanje trainen: "Ik denk dat we mogen tevreden zijn met hoe hij ontwikkeld is."
Volgende week is er met de Tour Auvergne-Rhône-Alpes opnieuw een interessante race in aanloop naar de Tour de France. Remco Evenepoel laat die race normaal gezien links liggen en focust op de Tour de France zonder een kleine rittenkoers in de benen.
Het hoofddoel de komende tijd voor Remco Evenepoel is de Tour de France. Daar wil hij Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Paul Seixas en de rest het vuur aan de schenen leggen. En in de voorbereiding is hij minutieus bezig.
De renner is momenteel volop bezig om zich voor te bereiden in Calpe. Daar maalt hij de nodige kilometers af en traint hij de nodige intervallen, zodat hij in de bergen van de Tour de France mee zou kunnen met Pogacar en co.
Komt Remco Evenepoel aan de start in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes?
Komt er op z'n minst een nieuwe podiumplek in de Tour de France? En is het niet gevaarlijk om zonder al te veel wedstrijdkilometers te rijden in aanloop naar zo'n grote ronde. De meeste van zijn concurrenten kiezen toch voor een voorbereidingsweek in koers, met de Ronde van Zwitserland of de Tour Auvergne-Rhône-Alpes.
Spreek niet meer over het Criterium du Dauphiné, laat staan over de Dauphiné Libéré. De Tour Auvergne-Rhône-Alpes is van maandag 7 juni tot zondag 14 juni het strijdtoneel voor de fine fleur van het wielrennen, zoveel is duidelijk. Op het programma van Remco Evenepoel géén Tour Auvergne-Rhône-Alpes.
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Fiets van Evenepoel is gespot
Hij rijdt de Tour de France en verder voorlopig nog Quebec, Montréal, het WK in Canada en het EK. Of zou hij toch starten in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes? Volgens CyclingNews is er een fiets van Remco Evenepoel aanwezig in Frankrijk. Die zou zijn opgemerkt bij een verkenning. En dus stellen sommigen zich al de vraag of hij nog een keertje - zoals bij de Ronde van Vlaanderen eerder dit jaar - gaat verrassen en toch aan de start gaat komen.
Af te wachten, zoveel is duidelijk. Aan de start komen onder meer Seixas, Van Aert, Skjelmose, Ayuso en Almeida. Een mooi deelnemersveld op een parcours met onder meer een ploegentijdrit - misschien ook een reden waarom alvast de fiets van Evenepoel aanwezig is in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes.
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