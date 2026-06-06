Puntjes op de i over Evenepoel: "Daarom is zijn fiets hier"

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Volgende week is er met de Tour Auvergne-Rhône-Alpes opnieuw een interessante race in aanloop naar de Tour de France. Remco Evenepoel laat die race normaal gezien links liggen en focust op de Tour de France zonder een kleine rittenkoers in de benen.