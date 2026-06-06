Puntjes op de i over Evenepoel: "Daarom is zijn fiets hier"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, wielerjournalist
| Reageer
Puntjes op de i over Evenepoel: "Daarom is zijn fiets hier"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Volgende week is er met de Tour Auvergne-Rhône-Alpes opnieuw een interessante race in aanloop naar de Tour de France. Remco Evenepoel laat die race normaal gezien links liggen en focust op de Tour de France zonder een kleine rittenkoers in de benen.

Aernout Van Lindt

Puntjes op de i over Evenepoel: "Daarom is zijn fiets hier"

"Na de heisa voor de Ronde denken mensen dat we het nog eens gaan doen, maar de fiets is hier omdat het logistiek makkelijk is", klinkt het bij ploegleider Klaas Lodewyck bij Sporza over de zaak rond de fiets van Evenepoel.

Hij zal dus maandag niet aan de start staan, zoveel is duidelijk. "Zijn fiets is aanwezig in de vrachtwagen. Na deze koers hebben we nog een paar verkenningen gepland. Ik blijf hier, en dan kunnen we de fiets makkelijk meenemen." Evenepoel blijft ondertussen in Spanje trainen: "Ik denk dat we mogen tevreden zijn met hoe hij ontwikkeld is."

Volgende week is er met de Tour Auvergne-Rhône-Alpes opnieuw een interessante race in aanloop naar de Tour de France. Remco Evenepoel laat die race normaal gezien links liggen en focust op de Tour de France zonder een kleine rittenkoers in de benen.

Het hoofddoel de komende tijd voor Remco Evenepoel is de Tour de France. Daar wil hij Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Paul Seixas en de rest het vuur aan de schenen leggen. En in de voorbereiding is hij minutieus bezig.

De renner is momenteel volop bezig om zich voor te bereiden in Calpe. Daar maalt hij de nodige kilometers af en traint hij de nodige intervallen, zodat hij in de bergen van de Tour de France mee zou kunnen met Pogacar en co.

Komt Remco Evenepoel aan de start in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes?

Komt er op z'n minst een nieuwe podiumplek in de Tour de France? En is het niet gevaarlijk om zonder al te veel wedstrijdkilometers te rijden in aanloop naar zo'n grote ronde. De meeste van zijn concurrenten kiezen toch voor een voorbereidingsweek in koers, met de Ronde van Zwitserland of de Tour Auvergne-Rhône-Alpes.

Spreek niet meer over het Criterium du Dauphiné, laat staan over de Dauphiné Libéré. De Tour Auvergne-Rhône-Alpes is van maandag 7 juni tot zondag 14 juni het strijdtoneel voor de fine fleur van het wielrennen, zoveel is duidelijk. Op het programma van Remco Evenepoel géén Tour Auvergne-Rhône-Alpes.

Lees ook... Geraint Thomas uit felle kritiek op Remco Evenepoel: "Dan weet je niets"

Fiets van Evenepoel is gespot

Hij rijdt de Tour de France en verder voorlopig nog Quebec, Montréal, het WK in Canada en het EK. Of zou hij toch starten in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes? Volgens CyclingNews is er een fiets van Remco Evenepoel aanwezig in Frankrijk. Die zou zijn opgemerkt bij een verkenning. En dus stellen sommigen zich al de vraag of hij nog een keertje - zoals bij de Ronde van Vlaanderen eerder dit jaar - gaat verrassen en toch aan de start gaat komen.

Af te wachten, zoveel is duidelijk. Aan de start komen onder meer Seixas, Van Aert, Skjelmose, Ayuso en Almeida. Een mooi deelnemersveld op een parcours met onder meer een ploegentijdrit - misschien ook een reden waarom alvast de fiets van Evenepoel aanwezig is in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Remco Evenepoel

Meer nieuws

Geraint Thomas uit felle kritiek op Remco Evenepoel: "Dan weet je niets"

Geraint Thomas uit felle kritiek op Remco Evenepoel: "Dan weet je niets"

16:30
Koers LIVE: WK 2028 krijgt nieuwe datum

Koers LIVE: WK 2028 krijgt nieuwe datum

19:30
Johan Bruyneel steekt wielerland onder het gras: "Geen enkele"

Johan Bruyneel steekt wielerland onder het gras: "Geen enkele"

18:30
CEO Evenepoel is zeer duidelijk over doelstellingen 2026

CEO Evenepoel is zeer duidelijk over doelstellingen 2026

17:30
Patrick Lefevere heel streng voor stoelendans: "Na de moord op Julius Caesar ..."

Patrick Lefevere heel streng voor stoelendans: "Na de moord op Julius Caesar ..."

15:30
Twee Belgen getuigen over ongeziene Giro en zijn zéér duidelijk

Twee Belgen getuigen over ongeziene Giro en zijn zéér duidelijk

14:30
Voormalig Tourwinnaar is duidelijk: "Mijn favoriete renner? Wout van Aert"

Voormalig Tourwinnaar is duidelijk: "Mijn favoriete renner? Wout van Aert"

12:20
Maxim Van Gils treedt in de voetsporen van Wout van Aert

Maxim Van Gils treedt in de voetsporen van Wout van Aert

11:35
Van der Poel moet deel van zijn fans teleurstellen: deze koers rijdt hij niet dit jaar

Van der Poel moet deel van zijn fans teleurstellen: deze koers rijdt hij niet dit jaar

10:55
Klaar voor rentree: Maxim Van Gils deelt grappige anekdote over Remco Evenepoel

Klaar voor rentree: Maxim Van Gils deelt grappige anekdote over Remco Evenepoel

10:02
Naar het voorbeeld van Sandrine Tas: Tudor haalt voormalige schaatser bij profploeg

Naar het voorbeeld van Sandrine Tas: Tudor haalt voormalige schaatser bij profploeg

09:00
Arnaud De Lie trekt belangrijke conclusie na Ronde van Wallonië én schrapt koers uit programma

Arnaud De Lie trekt belangrijke conclusie na Ronde van Wallonië én schrapt koers uit programma

08:29
Jurgen Foré trekt grote ogen over opvallende evolutie in het wielrennen

Jurgen Foré trekt grote ogen over opvallende evolutie in het wielrennen

08:00
Van Aert zet zich best schrap: dit staat hem allemaal te wachten

Van Aert zet zich best schrap: dit staat hem allemaal te wachten

07:00
UPDATE: Lefevere krijgt volledig gelijk over Stuyven, Evenepoel volgt in het kielzog

UPDATE: Lefevere krijgt volledig gelijk over Stuyven, Evenepoel volgt in het kielzog

05/06
Zit ploeg van Van Aert in de problemen? Ex-renner denkt van wel en ziet vertrouwensbreuk

Zit ploeg van Van Aert in de problemen? Ex-renner denkt van wel en ziet vertrouwensbreuk

05/06
Koers LIVE: Moest winnaar gedeclasseerd worden? De Lie reageert op derde plek

Koers LIVE: Moest winnaar gedeclasseerd worden? De Lie reageert op derde plek

05/06
Pauwels legt uit wat lastig zal zijn: "Waarom zou ik niet meer geloven in de klassementsrenner Evenepoel?"

Pauwels legt uit wat lastig zal zijn: "Waarom zou ik niet meer geloven in de klassementsrenner Evenepoel?"

05/06
Wiebes doet in eerste reactie na diskwalificatie boosheid, tol op familie en verhalen over UCI uit de doeken

Wiebes doet in eerste reactie na diskwalificatie boosheid, tol op familie en verhalen over UCI uit de doeken

05/06
Na de comeback van Van der Poel ook die van Lefevere: "Sommigen waren blij dat ik weg was"

Na de comeback van Van der Poel ook die van Lefevere: "Sommigen waren blij dat ik weg was"

05/06
De arme knecht bestaat niet meer: dit verdienen de helpers van Pogacar en Vingegaard

De arme knecht bestaat niet meer: dit verdienen de helpers van Pogacar en Vingegaard

05/06
“Daar wil ik absoluut niet van uitgaan”: ploegleider van Evenepoel spreekt klare taal

“Daar wil ik absoluut niet van uitgaan”: ploegleider van Evenepoel spreekt klare taal

05/06
Deze Belg is het vaakst te horen in transfergeruchten op de wielermarkt

Deze Belg is het vaakst te horen in transfergeruchten op de wielermarkt

05/06
“Bewuste keuze”: Adrie van der Poel windt geen doekjes om keuze van Mathieu

“Bewuste keuze”: Adrie van der Poel windt geen doekjes om keuze van Mathieu

05/06
Van olympisch schaatsster naar winnaar op de fiets: Sandrine Tas deelt emotioneel verhaal

Van olympisch schaatsster naar winnaar op de fiets: Sandrine Tas deelt emotioneel verhaal

05/06
Soudal Quick-Step met ambities naar rittenkoers die nu Tour Auvergne-Rhône-Alpes heet

Soudal Quick-Step met ambities naar rittenkoers die nu Tour Auvergne-Rhône-Alpes heet

05/06
De Tour nu al zeker voor Pogacar? Ploegleider van UAE is heel voorzichtig

De Tour nu al zeker voor Pogacar? Ploegleider van UAE is heel voorzichtig

05/06
"De GOAT is terug!" Van der Poel vervult belofte en maakt fans zo helemaal gek

"De GOAT is terug!" Van der Poel vervult belofte en maakt fans zo helemaal gek

05/06
🎥 Koers LIVE: De Lie en Balsamo reageren op hun overwinningen

🎥 Koers LIVE: De Lie en Balsamo reageren op hun overwinningen

04/06
Van Aert onthult op de pedalen nog een bijzonder groot doel voor dit seizoen

Van Aert onthult op de pedalen nog een bijzonder groot doel voor dit seizoen

04/06
Einde van een tijdperk voor Remco Evenepoel

Einde van een tijdperk voor Remco Evenepoel

04/06
🎥 Beyen en Van Gucht schetsen de strijd na uithaal van ploeg van langs de weg supporterende Wiebes naar UCI

🎥 Beyen en Van Gucht schetsen de strijd na uithaal van ploeg van langs de weg supporterende Wiebes naar UCI

04/06
Michel Wuyts begrijpt niet wat men doet met Remco Evenepoel

Michel Wuyts begrijpt niet wat men doet met Remco Evenepoel

04/06
Manager van Van Aert houdt zich aan cruciaal principe: "Ik heb daar een afspraak over"

Manager van Van Aert houdt zich aan cruciaal principe: "Ik heb daar een afspraak over"

04/06
Grote naam met de vinger gewezen: Van Gucht en Van den Bos sparen de kritiek niet

Grote naam met de vinger gewezen: Van Gucht en Van den Bos sparen de kritiek niet

04/06
Specialized-voorzitter viseert UCI na zaak-Wiebes: "Kun je je voorstellen dat dit om Evenepoel ging?"

Specialized-voorzitter viseert UCI na zaak-Wiebes: "Kun je je voorstellen dat dit om Evenepoel ging?"

04/06

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Remco Evenepoel Lorena Wiebes Tadej Pogacar Arnaud De Lie Adrie Van Der Poel Maxim Van Gils Jonas Vingegaard Rasmussen Demi Vollering Patrick Lefevere Grischa Niermann Thijs Zonneveld Jasper Stuyven Jip Van Den Bos Bradley Wiggins Elisa Balsamo Dries Van Gestel Charlotte Kool Johan Bruyneel

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over "Middelvinger naar Pogacar": Vingegaard met mentaal voordeel naar de Tour? Hankie Hankie over Bakelants ziet in tactiek Vingegaard ook een signaal richting Evenepoel: "Dat wordt niet evident" Hankie Hankie over Soudal Quick-Step en UAE maken zich niet populair: "De rest is er slachtoffer van" Hankie Hankie over En plots geeft Philippe Gilbert Jonas Vingegaard een flinke veeg uit de pan Hankie Hankie over Campenaerts is nu ook waarzegger in de Giro: "Moeten we ons maximaal bewust van zijn" Hankie Hankie over Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved