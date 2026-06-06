Van Aert zet zich best schrap: dit staat hem allemaal te wachten

Wout van Aert maakt zondag opnieuw zijn opwachting in de koers. Wat er op hem en zijn collega's afkomt, belooft behoorlijk pittig te worden.

De Tour Auvergne-Rhône-Alpes wordt de eerste wegwedstrijd voor Van Aert sinds zijn memorabele overwinning in Parijs-Roubaix op 12 april. Tussendoor heeft hij ook nog wel de Marly Grav Race gewonnen. Sowieso blijft de nieuwe naam van de Dauphiné wel wennen. Een naamswijziging verandert uiteraard niets aan het niveau van de wedstrijd.

Dat zal wel weer hoog liggen, want de waardeverhoudingen in de Dauphiné blijven een indicatie voor de Tour de France. Veel renners zullen er dan ook op gebrand zijn om in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes een sterke indruk te maken, maar sommigen worden misschien ook meteen met de voeten op de grond gezet. Het is immers al klimmen op dag één.

Eerste kans voor Van Aert in tweede etappe

De top van de Côte de Saint-Jean-le-Vieux ligt op zo’n twintig kilometer van de eerste aankomst. Het is een van de vijf gecategoriseerde beklimmingen in de openingsrit. Op het moment dat de renners daar naar boven klauteren, hebben ze al vier beklimmingen achter de rug. Voor Van Aert is het wellicht wachten tot de tweede dag om eens zijn kans te gaan.

Ook maandag is het een glooiend parcours, maar het zijn slechts beklimmingen van tweede en derde categorie. Als Van Aert sterk van zijn hoogtestage komt, mag hij al hopen op een ritzege. De rit van dinsdag zullen Van Aert en zijn ploegmaats bij Visma | Lease a Bike ook hebben aangekruist. Dan is er een ploegentijdrit van 28,4 kilometer.

Godon mogelijke concurrent voor Van Aert

Aangezien de Tour dit jaar begint met een ploegentijdrit, is elke andere ploegentijdrit een belangrijke repetitie. Aan een goede Van Aert zou Visma | Lease a Bike die dag veel kunnen hebben. In de vierde rit liggen weer vijf beklimmingen, maar geen van de zwaarste categorie. Daarna volgt ook nog een lange afdaling. Sprint Van Aert daarna tegen Godon?



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Op donderdag zal Van Aert zich wellicht niet in de massasprint mengen, want de echte massasprints zijn al een hele tijd zijn ding niet meer. Als Van Aert zich in de drie laatste dagen van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes nog laat zien, dan is het waarschijnlijk in dienst van Matteo Jorgenson. Die maakt ook in deze wedstrijd zijn wederoptreden.

Laatste drie ritten voor klassementsmannen

De drie laatste etappes zijn immers ritten voor de klassementsmannen. Die maken zich vrijdag op voor een aankomst bergop in Crest-Voland. Kort voordien zal de Côte d'Héry-sur-Ugine er ook al inhakken. De grote klapper wacht op zaterdag, met de beklimming van de iconische Grand Colombier: 8,4 kilometer klimmen aan 10,2 procent.

Tour Auvergne-Rhone-Alpes 2026: "Fechas, horarios, TV y dónde ver en directo online" Consulta cómo y dónde ver la carrera que sirve de antesala al Tour de Francia, con la montaña como gran protagonista y que se celebra desde el 7 de junio.🚴‍♂️🛘 https://t.co/ZjdZ3HIQPK pic.twitter.com/edTCMIXEa4 — ⚡MazaCiclismo⚡ (@RuedaPedal) June 4, 2026

Heerlijk voor de organisatie natuurlijk om zo'n finish te kunnen voorzien op een col buiten categorie. En geen twee zonder drie, denken ze bij ASO. De slotrit eindigt met de derde aankomst bergop op rij door de beklimming naar Plateau de Solaison. Tijdens die 11,3 kilometer aan 9,1 procent kunnen de klimmers nog een gooi doen naar de eindzege.

Bergop uitkijken naar Seixas, Ayuso en Del Toro

Aan het einde van die dag zullen we een goed beeld hebben van de vorm van Paul Seixas, die Frankrijk nu al licht gek maakt. De 19-jarige ontdekking wordt in de Tour de France misschien wel een outsider achter Pogacar en Vingegaard. In de Auvergne-Rhône-Alpes zal de concurrentie onder meer moeten komen van Ayuso en Del Toro. Zij zijn de grote uithangborden van deze koers, samen met Van Aert.