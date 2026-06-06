Van Aert zet zich best schrap: dit staat hem allemaal te wachten

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
| Reageer
Van Aert zet zich best schrap: dit staat hem allemaal te wachten
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Wout van Aert maakt zondag opnieuw zijn opwachting in de koers. Wat er op hem en zijn collega's afkomt, belooft behoorlijk pittig te worden.

De Tour Auvergne-Rhône-Alpes wordt de eerste wegwedstrijd voor Van Aert sinds zijn memorabele overwinning in Parijs-Roubaix op 12 april. Tussendoor heeft hij ook nog wel de Marly Grav Race gewonnen. Sowieso blijft de nieuwe naam van de Dauphiné wel wennen. Een naamswijziging verandert uiteraard niets aan het niveau van de wedstrijd.

Dat zal wel weer hoog liggen, want de waardeverhoudingen in de Dauphiné blijven een indicatie voor de Tour de France. Veel renners zullen er dan ook op gebrand zijn om in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes een sterke indruk te maken, maar sommigen worden misschien ook meteen met de voeten op de grond gezet. Het is immers al klimmen op dag één.

Eerste kans voor Van Aert in tweede etappe

De top van de Côte de Saint-Jean-le-Vieux ligt op zo’n twintig kilometer van de eerste aankomst. Het is een van de vijf gecategoriseerde beklimmingen in de openingsrit. Op het moment dat de renners daar naar boven klauteren, hebben ze al vier beklimmingen achter de rug. Voor Van Aert is het wellicht wachten tot de tweede dag om eens zijn kans te gaan.

Ook maandag is het een glooiend parcours, maar het zijn slechts beklimmingen van tweede en derde categorie. Als Van Aert sterk van zijn hoogtestage komt, mag hij al hopen op een ritzege. De rit van dinsdag zullen Van Aert en zijn ploegmaats bij Visma | Lease a Bike ook hebben aangekruist. Dan is er een ploegentijdrit van 28,4 kilometer.

Godon mogelijke concurrent voor Van Aert

Aangezien de Tour dit jaar begint met een ploegentijdrit, is elke andere ploegentijdrit een belangrijke repetitie. Aan een goede Van Aert zou Visma | Lease a Bike die dag veel kunnen hebben. In de vierde rit liggen weer vijf beklimmingen, maar geen van de zwaarste categorie. Daarna volgt ook nog een lange afdaling. Sprint Van Aert daarna tegen Godon?

Lees ook... Zit ploeg van Van Aert in de problemen? Ex-renner denkt van wel en ziet vertrouwensbreuk

Op donderdag zal Van Aert zich wellicht niet in de massasprint mengen, want de echte massasprints zijn al een hele tijd zijn ding niet meer. Als Van Aert zich in de drie laatste dagen van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes nog laat zien, dan is het waarschijnlijk in dienst van Matteo Jorgenson. Die maakt ook in deze wedstrijd zijn wederoptreden.

Laatste drie ritten voor klassementsmannen

De drie laatste etappes zijn immers ritten voor de klassementsmannen. Die maken zich vrijdag op voor een aankomst bergop in Crest-Voland. Kort voordien zal de Côte d'Héry-sur-Ugine er ook al inhakken. De grote klapper wacht op zaterdag, met de beklimming van de iconische Grand Colombier: 8,4 kilometer klimmen aan 10,2 procent.

Heerlijk voor de organisatie natuurlijk om zo'n finish te kunnen voorzien op een col buiten categorie. En geen twee zonder drie, denken ze bij ASO. De slotrit eindigt met de derde aankomst bergop op rij door de beklimming naar Plateau de Solaison. Tijdens die 11,3 kilometer aan 9,1 procent kunnen de klimmers nog een gooi doen naar de eindzege.

Bergop uitkijken naar Seixas, Ayuso en Del Toro

Aan het einde van die dag zullen we een goed beeld hebben van de vorm van Paul Seixas, die Frankrijk nu al licht gek maakt. De 19-jarige ontdekking wordt in de Tour de France misschien wel een outsider achter Pogacar en Vingegaard. In de Auvergne-Rhône-Alpes zal de concurrentie onder meer moeten komen van Ayuso en Del Toro. Zij zijn de grote uithangborden van deze koers, samen met Van Aert.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Wout Van Aert

Meer nieuws

Zit ploeg van Van Aert in de problemen? Ex-renner denkt van wel en ziet vertrouwensbreuk

Zit ploeg van Van Aert in de problemen? Ex-renner denkt van wel en ziet vertrouwensbreuk

19:50
UPDATE: Lefevere krijgt volledig gelijk over Stuyven, Evenepoel volgt in het kielzog

UPDATE: Lefevere krijgt volledig gelijk over Stuyven, Evenepoel volgt in het kielzog

20:50
Koers LIVE: Moest winnaar gedeclasseerd worden? De Lie reageert op derde plek

Koers LIVE: Moest winnaar gedeclasseerd worden? De Lie reageert op derde plek

18:50
Alle twijfel weg: Alpecin-Premier Tech maakt de zomerplannen van Van der Poel en Philipsen bekend

Alle twijfel weg: Alpecin-Premier Tech maakt de zomerplannen van Van der Poel en Philipsen bekend

18:35
Pauwels legt uit wat lastig zal zijn: "Waarom zou ik niet meer geloven in de klassementsrenner Evenepoel?"

Pauwels legt uit wat lastig zal zijn: "Waarom zou ik niet meer geloven in de klassementsrenner Evenepoel?"

15:50
De arme knecht bestaat niet meer: dit verdienen de helpers van Pogacar en Vingegaard

De arme knecht bestaat niet meer: dit verdienen de helpers van Pogacar en Vingegaard

13:30
Wiebes doet in eerste reactie na diskwalificatie boosheid, tol op familie en verhalen over UCI uit de doeken

Wiebes doet in eerste reactie na diskwalificatie boosheid, tol op familie en verhalen over UCI uit de doeken

14:50
Na de comeback van Van der Poel ook die van Lefevere: "Sommigen waren blij dat ik weg was"

Na de comeback van Van der Poel ook die van Lefevere: "Sommigen waren blij dat ik weg was"

13:50
“Daar wil ik absoluut niet van uitgaan”: ploegleider van Evenepoel spreekt klare taal

“Daar wil ik absoluut niet van uitgaan”: ploegleider van Evenepoel spreekt klare taal

12:30
Deze Belg is het vaakst te horen in transfergeruchten op de wielermarkt

Deze Belg is het vaakst te horen in transfergeruchten op de wielermarkt

11:30
“Bewuste keuze”: Adrie van der Poel windt geen doekjes om keuze van Mathieu

“Bewuste keuze”: Adrie van der Poel windt geen doekjes om keuze van Mathieu

10:30
Van Aert onthult op de pedalen nog een bijzonder groot doel voor dit seizoen

Van Aert onthult op de pedalen nog een bijzonder groot doel voor dit seizoen

04/06
Van olympisch schaatsster naar winnaar op de fiets: Sandrine Tas deelt emotioneel verhaal

Van olympisch schaatsster naar winnaar op de fiets: Sandrine Tas deelt emotioneel verhaal

09:30
Soudal Quick-Step met ambities naar rittenkoers die nu Tour Auvergne-Rhône-Alpes heet

Soudal Quick-Step met ambities naar rittenkoers die nu Tour Auvergne-Rhône-Alpes heet

08:30
De Tour nu al zeker voor Pogacar? Ploegleider van UAE is heel voorzichtig

De Tour nu al zeker voor Pogacar? Ploegleider van UAE is heel voorzichtig

05/06
"De GOAT is terug!" Van der Poel vervult belofte en maakt fans zo helemaal gek

"De GOAT is terug!" Van der Poel vervult belofte en maakt fans zo helemaal gek

05/06
Manager van Van Aert houdt zich aan cruciaal principe: "Ik heb daar een afspraak over"

Manager van Van Aert houdt zich aan cruciaal principe: "Ik heb daar een afspraak over"

04/06
🎥 Koers LIVE: De Lie en Balsamo reageren op hun overwinningen

🎥 Koers LIVE: De Lie en Balsamo reageren op hun overwinningen

04/06
🎥 Beyen en Van Gucht schetsen de strijd na uithaal van ploeg van langs de weg supporterende Wiebes naar UCI

🎥 Beyen en Van Gucht schetsen de strijd na uithaal van ploeg van langs de weg supporterende Wiebes naar UCI

04/06
Grote naam met de vinger gewezen: Van Gucht en Van den Bos sparen de kritiek niet

Grote naam met de vinger gewezen: Van Gucht en Van den Bos sparen de kritiek niet

04/06
Specialized-voorzitter viseert UCI na zaak-Wiebes: "Kun je je voorstellen dat dit om Evenepoel ging?"

Specialized-voorzitter viseert UCI na zaak-Wiebes: "Kun je je voorstellen dat dit om Evenepoel ging?"

04/06
Michel Wuyts begrijpt niet wat men doet met Remco Evenepoel

Michel Wuyts begrijpt niet wat men doet met Remco Evenepoel

04/06
Drie weken alleen? Hoe rennersvrouwen een grote ronde beleven

Drie weken alleen? Hoe rennersvrouwen een grote ronde beleven

04/06
Adri van der Poel ziet Wout van Aert eerder groen pakken dan Mathieu

Adri van der Poel ziet Wout van Aert eerder groen pakken dan Mathieu

04/06
Moeder van Mathieu van der Poel spreekt klare taal over Tourwinst

Moeder van Mathieu van der Poel spreekt klare taal over Tourwinst

04/06
Einde van een tijdperk voor Remco Evenepoel

Einde van een tijdperk voor Remco Evenepoel

04/06
Wout Poels: afscheid met ritwinst in de Tour en de Vuelta, maar niet in de Giro

Wout Poels: afscheid met ritwinst in de Tour en de Vuelta, maar niet in de Giro

04/06
Vollering aan het feest in de Giro, zware valpartij ontsiert Ronde van Wallonië

Vollering aan het feest in de Giro, zware valpartij ontsiert Ronde van Wallonië

04/06
Na exit Wiebes: Giro zet nu zelfs twee renners op één dag uit de koers

Na exit Wiebes: Giro zet nu zelfs twee renners op één dag uit de koers

04/06
"De beste persoon in de wereld": hoe Wout van Aert op handen gedragen wordt bij Visma-Lease a Bike

"De beste persoon in de wereld": hoe Wout van Aert op handen gedragen wordt bij Visma-Lease a Bike

03/06
Ze scharen zich er allebei volledig achter: Wout van Aert en Sarah tonen hun hart voor het goede doel

Ze scharen zich er allebei volledig achter: Wout van Aert en Sarah tonen hun hart voor het goede doel

03/06
Groupama-FDJ United pakt uit met belangrijke contractverlenging

Groupama-FDJ United pakt uit met belangrijke contractverlenging

03/06
Matteo Jorgensen gooit zijn plannen om in voorbereiding op de Tour de France

Matteo Jorgensen gooit zijn plannen om in voorbereiding op de Tour de France

03/06
Tim Rex: de knecht die bij zijn eerste Giro meteen de wereld rond ging

Tim Rex: de knecht die bij zijn eerste Giro meteen de wereld rond ging

03/06
Evenepoel-Lipowitz: waarom het kopmanschap pas in de laatste Tourweek duidelijk zou kunnen worden

Evenepoel-Lipowitz: waarom het kopmanschap pas in de laatste Tourweek duidelijk zou kunnen worden

03/06
Waarom Jonas Vingegaard dit jaar volop mag dromen van de dubbel Giro-Tour

Waarom Jonas Vingegaard dit jaar volop mag dromen van de dubbel Giro-Tour

03/06

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Lorena Wiebes Tadej Pogacar Patrick Lefevere Jonas Vingegaard Rasmussen Demi Vollering Dany Lorang Adrie Van Der Poel Grischa Niermann Arnaud De Lie Kaden Groves Sepp Kuss Juan Sebastian Molano Benavides Tim Wellens Fabio Jakobsen Serge Pauwels Jasper Philipsen Wout Poels

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over "Middelvinger naar Pogacar": Vingegaard met mentaal voordeel naar de Tour? Hankie Hankie over Bakelants ziet in tactiek Vingegaard ook een signaal richting Evenepoel: "Dat wordt niet evident" Hankie Hankie over Soudal Quick-Step en UAE maken zich niet populair: "De rest is er slachtoffer van" Hankie Hankie over En plots geeft Philippe Gilbert Jonas Vingegaard een flinke veeg uit de pan Hankie Hankie over Campenaerts is nu ook waarzegger in de Giro: "Moeten we ons maximaal bewust van zijn" Hankie Hankie over Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved