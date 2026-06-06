Voormalig Tourwinnaar is duidelijk: "Mijn favoriete renner? Wout van Aert"

Wout van Aert heeft fans binnen en buiten het peloton. In België is hij een ster, maar ook in het buitenland wordt hij door velen op handen gedragen. Ook voormalig Tourwinnaar Bradley Wiggins blijkt een grote fan van onze landgenoot.

Wiggins laat er in een gesprek met Sporza geen twijfel over bestaan wanneer hem gevraagd wordt naar zijn favoriete renner. "Dat is altijd Wout van Aert geweest en dat zal ook altijd zo blijven."

Van Aert is een klasbak

Wiggins haalde daarvoor verschillende redenen aan. Zo vindt hij Van Aert esthetisch prachtig op de fiets zitten. Maar hij vindt onze landgenoot ook gewoon een "geweldige kerel, een echte klasbak."

Wiggins is ondertussen 46 en zakte vorige week af naar het Wattage Festival. De Brit heeft een palmares om u tegen te zeggen. Naast talloze triomfen op de piste vierde hij ook grote successen op de weg.

Zo werd hij in 2012 in dienst van Team Sky de eerste Brit die de Tour de France won. In 2014 kroonde hij zich ook tot wereldkampioen tijdrijden.

Wiggins is nu meer een fan

Het zijn maar enkele van de vele successen van Wiggins, die zijn carrière in 2016 afsloot bij Team Wiggins. Daarvoor had hij jarenlang gereden voor Team Sky en de voorlopers daarvan.





Wiggins bekijkt het peloton nu naar verluidt meer als fan. Hij ziet daarbij dat het goed gaat met de wielersport. "Het wielrennen zit op een heel goede plek, beter dan in lange tijd." Het zijn woorden die elke wielerliefhebber graag hoort.