Koers CONTRACTEN: groot nieuws voor Belgische renster en renner die stijgende lijn te pakken hebben

Er is goed nieuws voor het Belgische wielrennen. Ook de komende jaren zijn Shari Bossuyt bij de vrouwen en Sylvain Moniquet bij de mannen in het profpeloton te zien. Beiden hebben hun contract bij hun huidige ploeg verlengd.

Bossuyt heeft voor drie jaar bijgetekend bij AG Insurance-Soudal, tot 2029. Ze won dit jaar een rit in de Vuelta en werd onlangs derde in de derde rit van de Ronde van Zwitserland."Ik kreeg vorig seizoen de kans om bij de ploeg te komen en vanaf de eerste dag voelde het als de juiste omgeving om te groeien als renster en als persoon."

Dit zegt Bossuyt op de site van AG Insurance-Soudal. "Wat dit team bijzonder maakt, is het vertrouwen, de professionaliteit en het familiegevoel. Ik voel me hier thuis en dat is heel belangrijk voor mij. We hebben samen al veel mooie momenten beleefd, maar ik geloof echt dat er nog meer zit aan te komen." Dat zal haar ploeg graag horen.

Bossuyt is er dus van overtuigd dat ze nog grote successen kan boeken. Haar schorsing voor niet-intentioneel dopinggebruik ligt achter haar. "Ik ben dankbaar voor het vertrouwen dat de ploeg in mij blijft tonen. Ik ben enorm gemotiveerd om hard te werken, bij te dragen aan het succes van het team en samen onze ambities na te jagen."

In het mannenwielrennen heeft Cofidis de contractverlenging van Sylvain Moniquet aangekondigd. De Belg blijft twee jaar langer bij zijn ploeg. "Ik voel me erg goed bij Cofidis", zegt hij op de site van zijn werkgever. "Het is heel prettig om het vertrouwen te voelen dat ik krijg. Ik had vorig seizoen al het gevoel dat ik een stap vooruit had gezet."





Belgische renner wil nog vaker winnen

Moniquet verwijst daarmee naar zijn etappezege in de Ronde van de Limousin van vorig jaar. "Mijn overwinning van afgelopen zomer was een mooi symbool van die vooruitgang. Het voelt alsof ik hier al lange tijd ben. We kunnen allemaal samenwerken om in de toekomst nog meer overwinningen te behalen."