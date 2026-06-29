UPDATE TDF-selecties: Ploeg Van der Poel duidt Tourrenners aan, selectie rond Seixas ook gekend



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Volg Wielerkrant nu ook via Google! De Tour de France komt dichterbij en de selecties druppelen binnen. Ook ploegen als Intermarché-Lotto en Alpecin-Premier Tech maakten hun selectie voor La Grande Boucle bekend.



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