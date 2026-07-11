Bakelants laat niets heel van Belgische ploeg: "Doodspiraal"

Het gaat niet goed met Lotto-Intermarché, zoveel is duidelijk. Arnaud De Lie kwam nooit in het stuk voor in de Tour de France en moest na drie dagen al opgeven. En dus wordt het andermaal wonden likken. Jan Bakelants is heel streng voor de formatie.

De vroege opgave van Arnaud De Lie was pijnlijk voor Lotto-Intermarché, maar volgens Jan Bakelants ligt het probleem nog veel dieper dan dat. En dus moet er ook naar andere dingen gekeken worden op meer structurele basis.

“Het beeld van deze week blijft hangen: Arnaud De Lie, moederziel alleen op weg naar Les Angles, vechtend tegen de tijdslimiet, tot hij op minder dan tien kilometer van de streep de remmen dichtknijpt. Exit, na drie dagen Tour."

De opgave van Arnaud De Lie zag iedereen aankomen, toch?

"Je kon het zien aankomen: buikklachten voor de Grand Départ in Barcelona, de ploegenpresentatie gemist, de verkenning van de ploegentijdrit ingekort... En weten dat de Giro dit voorjaar op identiek dezelfde manier eindigde", aldus Jan Bakelants in zijn analyse voor Het Laatste Nieuws.

"De beslissing om De Lie naar de Tour te sturen was verdedigbaar, want wie was het alternatief? Lotto-Intermarché heeft geen andere renner die op een Tour-sprint kan wegen, en een De Lie op 80 procent geeft nog altijd een garantie op een resultaat. Ik durf te denken dat De Lie zelf ook vragende partij was om te starten - hij wilde zelf ook die waterkans grijpen."

Pijnlijk seizoen voor Lotto - Intermarché

Het probleem zit volgens Bakelants dan ook veel dieper: de ploeg heeft geen diepte meer en is in de breedte niet sterk genoeg om genoeg valabele renners op te stellen voor de Tour de France. De fusie tussen Lotto en Intermarché was wat dat betreft al een eerste teken aan de wand volgens de analist.





"De fusie was geen ambitieus project, het was een reddingsboei. Twee ploegen die elk apart hun financiering niet rond kregen, schoven in elkaar in de hoop dat één plus één minstens anderhalf zou zijn", is Bakelants heel streng voor de fusieploeg.

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Tot op heden lijkt het er in ieder geval nog niet op. Sportief gezien beleeft het ook een moeilijk seizoen. Tien overwinningen wel al dit jaar, maar grote vissen zitten daar niet bij. Er was de GP Gippingen met Liam Slock en op World Tour-niveau Eschborn-Frankfurt met Georg Zimmermann, maar daarbuiten is en blijft het een mager beestje.

Arnaud De Lie won al twee keer en was ook vierde in 'In Flanders Fields - From Middelkerke to Wevelgem', maar verder is het ook voor hem nog absoluut geen seizoen om over naar huis te schrijven. En dus loopt het duidelijk niet vlot.

De doodspiraal van Lotto - Intermarché

"Het fundamentele probleem — dat er geen hoofdsponsor is die het budget naar 25 à 30 miljoen kan tillen — is door de fusie niet opgelost, alleen verdund. Ook op menselijk vlak werd de fusie slecht uitgevoerd. Renners en personeel werden maandenlang gegijzeld door onzekerheid."

"In een peloton waar iedereen iedereen kent, is dat dodelijk voor je reputatie als werkgever. Als er harde keuzes moeten worden gemaakt, vraagt dat om heldere communicatie, maar die kwam er niet", aldus Bakelants. “Dit is het soort doodspiraal dat elke wielerploeg vreest: minder budget betekent minder toppers, minder toppers betekent minder UCI-punten, minder punten betekent degradatiegevaar uit de WorldTour, en degradatiegevaar maakt je onverkoopbaar aan sponsors én onaantrekkelijk voor renners.”