Tiesj Benoot doet opvallend voorstel om de Tour-hitte tegen te gaan

Lorenz Lomme, wielerjournalist
| Reageer
Tiesj Benoot doet opvallend voorstel om de Tour-hitte tegen te gaan
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

De Tour de France gaat vandaag de laatste dag van de eerste week in. En het was een warme week. De rit van vandaag werd met 30 kilometer ingekort omdat in het departement van Corrèze code rood heerst. Tiesj Benoot denkt niet dat dat veel zal uitmaken en doet een opvallend voorstel.

Van 185,5 kilometer werd de etappe van vandaag ingekort naar 155,5 kilometer. Het moet de renners toch een klein beetje behoeden voor de verzengende hitte die verschillende delen van Frankrijk teistert. Man met een mening Tiesj Benoot denkt er het zijne van.

Benoot wil om 10 uur starten

"Het maakt niet zoveel uit", vertelt de Belg van Decathlon CMA CGM Team aan Sporza. "Het is 40 minuten minder koers, maar we rijden al 8 dagen in dezelfde warmte. Ik heb het gevoel dat ASO een statement wil maken, maar andere maatregelen zouden ons meer deugd doen."

Waarna hij zelf een voorstel op tafel legt. "Alle dagen om 10 uur starten. Niemand heeft daar iets op tegen. Ja, logistiek is dat uitdagender, maar dan moet je de verplaatsingen beter plannen zodat je niet om 6 uur hoeft te vertrekken uit het hotel."

Veel drinken blijft de boodschap

De organisatie zal daar mogelijk weigerachtig tegenover staan. "De tv-uitzendingen zijn dan niet in primetime...", weet Benoot. Veel drinken blijft de boodschap. "Vandaag zullen dat 4 à 5 bidons per uur zijn. Je drinkt er misschien 2 à 3, de rest gooi je uit over je hoofd."

"Als er gekoerst wordt, is het niet altijd makkelijk om aan drinken te geraken. Mis je een bidonpunt, dan is naar de auto gaan niet echt een optie."

Cryotherapie

Decathlon CMA CGM Team gebruikt cryotherapie om de renners te behoeden voor de hitte. Benoot en co moeten dan zo'n drie minuten in een capsule bij -120 graden plaatsnemen. Zelf heeft Benoot het nog maar één keer uitgeprobeerd, maar hij vindt het "nog intensiever dan een koud bad".

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Tour de France
Decathlon AG2R La Mondiale Team
Tiesj Benoot

Meer nieuws

TDF LIVE: kopgroep van acht man, peloton houdt ze binnen schot

TDF LIVE: kopgroep van acht man, peloton houdt ze binnen schot

16:35
Roxanne Bertels zet groot misverstand recht: "Of je nu samen bent met een wielrenner, advocaat of dokter" Naast de fiets

Roxanne Bertels zet groot misverstand recht: "Of je nu samen bent met een wielrenner, advocaat of dokter"

16:30
Sporza-analisten diep onder de indruk: "Van waar komt hij eigenlijk?!"

Sporza-analisten diep onder de indruk: "Van waar komt hij eigenlijk?!"

15:30
Tour-Belg baalt als een stekker na gekke onderneming: "Het doet pijn ..."

Tour-Belg baalt als een stekker na gekke onderneming: "Het doet pijn ..."

12:30
Paul Seixas krijgt er stevig van langs: "Het is zijn eigen schuld"

Paul Seixas krijgt er stevig van langs: "Het is zijn eigen schuld"

09:40
Hommeles in het Tour-peloton: "Hij duwt als een gek en rijdt als een verdomde idioot!"

Hommeles in het Tour-peloton: "Hij duwt als een gek en rijdt als een verdomde idioot!"

11:50
Robbe Ghys deelt hartverscheurend verhaal: "We hebben hem moeten afgeven" Naast de fiets

Robbe Ghys deelt hartverscheurend verhaal: "We hebben hem moeten afgeven"

13:50
Tim Merlier lijkt grote Tour-droom te mogen opbergen: "Ik vrees ervoor"

Tim Merlier lijkt grote Tour-droom te mogen opbergen: "Ik vrees ervoor"

11:20
Het mysterie-Philipsen: Sven Nys en José De Cauwer hebben een compleet andere mening

Het mysterie-Philipsen: Sven Nys en José De Cauwer hebben een compleet andere mening

10:30
Moeder Merlier moet iets bekennen over zoonlief: "We hebben het eigenlijk altijd geweten"

Moeder Merlier moet iets bekennen over zoonlief: "We hebben het eigenlijk altijd geweten"

08:50
"Janker": Armstrong en Wiggins verschillen danig van mening over Evenepoel

"Janker": Armstrong en Wiggins verschillen danig van mening over Evenepoel

07:00
Zware val van Urska Zigart zindert stevig na: "Ik was volledig in shock"

Zware val van Urska Zigart zindert stevig na: "Ik was volledig in shock"

08:01
Win zélf de Tour de France: PCM is nu nóg realistischer Naast de fiets

Win zélf de Tour de France: PCM is nu nóg realistischer

19:00
TDF LIVE: Tim Merlier maakt indruk, groene trui wordt spannender

TDF LIVE: Tim Merlier maakt indruk, groene trui wordt spannender

18:00
“Hollywood-ster”: Ruben Van Gucht wordt aangepakt en komt met bom over huwelijk Naast de fiets

“Hollywood-ster”: Ruben Van Gucht wordt aangepakt en komt met bom over huwelijk

20:00
Johan Bruyneel zeer scherp voor Remco Evenepoel

Johan Bruyneel zeer scherp voor Remco Evenepoel

11/07
Parcoursbouwer Tour geeft grif toe: "Een fiasco"

Parcoursbouwer Tour geeft grif toe: "Een fiasco"

11/07
Bakelants laat niets heel van Belgische ploeg: "Doodspiraal"

Bakelants laat niets heel van Belgische ploeg: "Doodspiraal"

11/07
Patrick Lefevere prikt naar Remco Evenepoel: "Stond in sterren geschreven"

Patrick Lefevere prikt naar Remco Evenepoel: "Stond in sterren geschreven"

11/07
José De Cauwer lyrisch over Tour-Belg: "De beste van allemaal in plantrekkerij"

José De Cauwer lyrisch over Tour-Belg: "De beste van allemaal in plantrekkerij"

11/07
Tim Merlier geeft meer uitleg na tranen in de Tour: "Hij is overleden"

Tim Merlier geeft meer uitleg na tranen in de Tour: "Hij is overleden"

11/07
🎥 Zó hard hebben Remco Evenepoel en co gesupporterd voor de Rode Duivels

🎥 Zó hard hebben Remco Evenepoel en co gesupporterd voor de Rode Duivels

11/07
Visma-Lease a Bike slaat terug na kritiek op materiaalkeuze Vingegaard

Visma-Lease a Bike slaat terug na kritiek op materiaalkeuze Vingegaard

11/07
Philip Roodhooft sust de gemoederen rond Jasper Philipsen: "Dát zou pas erg zijn ..."

Philip Roodhooft sust de gemoederen rond Jasper Philipsen: "Dát zou pas erg zijn ..."

11/07
Valentine Besard praat over relatie met Ruben Van Gucht: "Ik ga daar niet over liegen" Naast de fiets

Valentine Besard praat over relatie met Ruben Van Gucht: "Ik ga daar niet over liegen"

11/07
José De Cauwer keihard voor Jasper Philipsen: "Als je van hem geen afstand neemt ..."

José De Cauwer keihard voor Jasper Philipsen: "Als je van hem geen afstand neemt ..."

11/07
Johan Bruyneel doet Evenepoel groots dromen: "Mocht er nu een tijdrit aankomen ..."

Johan Bruyneel doet Evenepoel groots dromen: "Mocht er nu een tijdrit aankomen ..."

11/07
Ruben Van Gucht zorgt voor opschudding in Nederland: "Wat een mafkees is dat!" Naast de fiets

Ruben Van Gucht zorgt voor opschudding in Nederland: "Wat een mafkees is dat!"

11/07
Remco Evenepoel compléét afgemaakt door Italiaanse krant: "Het heeft geen zin om vier kilo af te vallen"

Remco Evenepoel compléét afgemaakt door Italiaanse krant: "Het heeft geen zin om vier kilo af te vallen"

10/07
TDF LIVE: machtige Tim Merlier geeft de Rode Duivels het goede voorbeeld in Bordeaux!

TDF LIVE: machtige Tim Merlier geeft de Rode Duivels het goede voorbeeld in Bordeaux!

10/07
Spanje-België: dit is de pronostiek van Remco Evenepoel en andere Tour-Belgen

Spanje-België: dit is de pronostiek van Remco Evenepoel en andere Tour-Belgen

10/07
Remco Evenepoel duidelijk over uithaal naar Lipowitz: "Dat hoeven jullie niet te weten"

Remco Evenepoel duidelijk over uithaal naar Lipowitz: "Dat hoeven jullie niet te weten"

10/07
Axel Merckx gaat nauw samenwerken met Belgische WorldTour-ploeg

Axel Merckx gaat nauw samenwerken met Belgische WorldTour-ploeg

10/07
Materiaalkeuze van Vingegaard op Tourmalet doet stof opwaaien: "Niet echt verstandig"

Materiaalkeuze van Vingegaard op Tourmalet doet stof opwaaien: "Niet echt verstandig"

10/07
UAE en Pogacar zorgen voor groot onbegrip in peloton: "Dan weet je dat het om zeep is"

UAE en Pogacar zorgen voor groot onbegrip in peloton: "Dan weet je dat het om zeep is"

10/07
1
Emotioneel moment in Vive le Vélo: Sep Vanmarcke brengt ontroerende ode aan overleden neefje Milan Bral (21) Naast de fiets

Emotioneel moment in Vive le Vélo: Sep Vanmarcke brengt ontroerende ode aan overleden neefje Milan Bral (21)

10/07

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Tim Merlier Jasper Philipsen Jose De Cauwer Mathieu Van Der Poel Sven Nys Olav Kooij Lance Armstrong Tadej Pogacar Bert Van Lerberghe Sep Vanmarcke Jonas Vingegaard Rasmussen Bradley Wiggins Mads Pedersen Quinn Simmons Alex Molenaar Tiesj Benoot Ilan Van Wilder Tom Dumoulin Axel Merckx

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over UAE en Pogacar zorgen voor groot onbegrip in peloton: "Dan weet je dat het om zeep is" Frank Houter Frank Houter over Mathieu 'aan het strand' doet diepere discussie losbarsten: "Ik vind het heel enerverend" Frank Houter Frank Houter over Urska Zigart afgevoerd naar ziekenhuis in Ronde van Zwitserland Hankie Hankie over Oorzaak van ontsteking van wonde Van Aert bekend, De Cauwer velt oordeel over de Tour Hankie Hankie over "Middelvinger naar Pogacar": Vingegaard met mentaal voordeel naar de Tour? Hankie Hankie over Bakelants ziet in tactiek Vingegaard ook een signaal richting Evenepoel: "Dat wordt niet evident" Hankie Hankie over Soudal Quick-Step en UAE maken zich niet populair: "De rest is er slachtoffer van" Hankie Hankie over En plots geeft Philippe Gilbert Jonas Vingegaard een flinke veeg uit de pan Hankie Hankie over Campenaerts is nu ook waarzegger in de Giro: "Moeten we ons maximaal bewust van zijn" Hankie Hankie over Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved