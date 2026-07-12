Tiesj Benoot doet opvallend voorstel om de Tour-hitte tegen te gaan

De Tour de France gaat vandaag de laatste dag van de eerste week in. En het was een warme week. De rit van vandaag werd met 30 kilometer ingekort omdat in het departement van Corrèze code rood heerst. Tiesj Benoot denkt niet dat dat veel zal uitmaken en doet een opvallend voorstel.

Van 185,5 kilometer werd de etappe van vandaag ingekort naar 155,5 kilometer. Het moet de renners toch een klein beetje behoeden voor de verzengende hitte die verschillende delen van Frankrijk teistert. Man met een mening Tiesj Benoot denkt er het zijne van.

Benoot wil om 10 uur starten

"Het maakt niet zoveel uit", vertelt de Belg van Decathlon CMA CGM Team aan Sporza. "Het is 40 minuten minder koers, maar we rijden al 8 dagen in dezelfde warmte. Ik heb het gevoel dat ASO een statement wil maken, maar andere maatregelen zouden ons meer deugd doen."

Waarna hij zelf een voorstel op tafel legt. "Alle dagen om 10 uur starten. Niemand heeft daar iets op tegen. Ja, logistiek is dat uitdagender, maar dan moet je de verplaatsingen beter plannen zodat je niet om 6 uur hoeft te vertrekken uit het hotel."

Veel drinken blijft de boodschap

De organisatie zal daar mogelijk weigerachtig tegenover staan. "De tv-uitzendingen zijn dan niet in primetime...", weet Benoot. Veel drinken blijft de boodschap. "Vandaag zullen dat 4 à 5 bidons per uur zijn. Je drinkt er misschien 2 à 3, de rest gooi je uit over je hoofd."

"Als er gekoerst wordt, is het niet altijd makkelijk om aan drinken te geraken. Mis je een bidonpunt, dan is naar de auto gaan niet echt een optie."





Cryotherapie

Decathlon CMA CGM Team gebruikt cryotherapie om de renners te behoeden voor de hitte. Benoot en co moeten dan zo'n drie minuten in een capsule bij -120 graden plaatsnemen. Zelf heeft Benoot het nog maar één keer uitgeprobeerd, maar hij vindt het "nog intensiever dan een koud bad".