TDF LIVE: Mathieu van der Poel bezorgt Alpecin-Premier Tech eerste ritzege!
Vandaag werd de slotetappe van de eerste week van de Tour de France gereden. Door de nodige hoogtemeters leek dit een kolfje naar de hand van de vluchters te worden. Het was uiteindelijk Mathieu van der Poel die zich de sterkste toonde.
TDF LIVE: Mathieu van der Poel bezorgt Alpecin-Premier Tech eerste ritzege!
Zoals verwacht, zat de winnaar voorin. Mathieu van der Poel was heel gretig in het slot en ging de sprint aan vanop de kop.
De Nederlander was beresterk en rekende al snel af met Baudin en Pidcock. Enkel Johannessen kon nog tot in het wiel komen, maar erover komen lukte niet. Van der Poel bezorgt Alpecin-Premier Tech zo de eerste ritzege in deze Tour. Pidcock werd derde en Baudin vierde.
Filippo Ganna haalde het in het peloton van Mads Pedersen en Michael Matthews. Tadej Pogacar werd elfde, met Remco Evenepoel in zijn zog als twaalfde.
🏆 Full power!— Tour de France™ (@LeTour) July 12, 2026
🏆 Tout en puissance ! #TDF2026 pic.twitter.com/3sVxzD5FHv
TDF LIVE: viertal lijkt te gaan strijden om de zege
Money time komt dichterbij in deze etappe. Mathieu van der Poel gooide de knuppel in het hoenderhok door aan te vallen op de Mont Bessou. Johannessen en Baudin sloten aan. Ook Pidcock deed dat na een mechanisch probleem.
Lennert Van Eetvelt mag de dagzege vergeten, lijkt het. Waar zit Lidl-Trek? Van het numerieke overwicht schiet niets meer over.
Zit de winnaar vooraan? Ze zullen alvast heel goed moeten zijn om ze terug te pakken. Mathieu van de Poel ruikt zijn kans en kan Alpecin-Premier Tech de eerste ritzege van deze Tour schenken.
⚙️ A mechanical problem for 🇬🇧Tom Pidcock on the descent, but he’s back on track— Tour de France™ (@LeTour) July 12, 2026
⚙️ Frustration mécanique pour 🇬🇧Tom Pidcock dans la descente, mais ça repart !#TDF2026 pic.twitter.com/MLHvJQWFpP
TDF LIVE: Lotto-Intermarché doet urinetesten
Ook vandaag is het snikheet in de Tour de France. Bij onder meer Lotto-Intermarché proberen ze dehydratatie te voorkomen met urinetesten.
"We hebben nu al een urinetest uitgevoerd om te kijken of onze renners voldoende gehydrateerd zijn", legt nutritioniste Britt Lambrecht uit bij Sporza.
"De renners plassen in een potje en dan kan je de densiteit van hun urine meten. Zo weten we of hij goed of slecht gehydrateerd is. Zit je met het laatste, dan moet die renner nu al meer drinken met eventueel extra zouten. Ook na de rit wordt de urine meteen getest."
Hot in the Tour de France?— Lotto-Intermarché (@LottoIntermarch) July 12, 2026
No problem for Baptiste Veistroffer 🤠 pic.twitter.com/Xw20sGYheV
TDF LIVE: kopgroep van acht man, peloton houdt ze binnen schot
De acht koplopers hebben met nog 50 kilometer te gaan nog 55 seconden voorsprong op het flink uitgedunde peloton. Echt weglopen doen ze dus niet.
Lennert Van Eetvelt is de enige landgenoot voorin. "Voor mij is het vandaag niet dé belangrijkste dag, maar ik kijk ernaar uit", vertelde hij voor de start nog bij Sporza.
Lidl-Trek is goed vertegenwoordigd voorin met Simmons en Gee-West. In het peloton heeft het dan nog eens Mads Pedersen zitten. Een luxesituatie, zeker omdat de Deen nog drie ploegmaten bij zich heeft. Remco Evenepoel en Florian Lipowitz zijn dan weer geïsoleerd in het peloton.
⚪️🔴 Tom Pidcock picked up his first 7 points today.#TDF2026 https://t.co/uSw0SS00uc— Tour de France™ (@LeTour) July 12, 2026
TDF LIVE: kopgroep van acht man met enkele grote kanonnen
Het is een rit met tal van onwentelingen, maar we hebben nu toch een mooie kopgroep die bestaat uit acht renners. Daarin zien we enkele kleppers.
Dit zijn alle koplopers: Derek Gee-West, Quinn Simmons, Alex Baudin, Mathieu van der Poel, Tobias Halland Johannessen, Pablo Castrillo, Lennert Van Eetvelt, Tom Pidcock.
Pidcock legde er de pees op op de Suc au May en maakte zijn intenties duidelijk. Met nog 71 kilometer voor de boeg is de voorsprong op het peloton 1 minuut en 25 seconden. Daartussen rijdt een groep achtervolgens op 1 minuut.
🇬🇧 Tom Pidcock put in a blistering climb up the Suc au May! He has taken the lead in the front group of 8 riders.— Tour de France™ (@LeTour) July 12, 2026
🇬🇧 Tom Pidcock a réalisé une montée canon du Suc au May ! Il passe en tête du groupe de tête composé de 8 coureurs.#TDF2026 pic.twitter.com/2E5Bim39ot
TDF LIVE: het regent aanvallen, bedrijvige MVDP
Godon, Alaphilippe, Haller, Azparren en Heßmann hadden zich in een kopgroep genesteld, maar werden al snel ingelopen. Het peloton is ondertussen in stukken gebroken. Tim Merlier en Biniam Girmay zitten in een achtervolgende groep op zo'n drie minuten.
Voorin blijft het aanvallen regenen. We zien onder meer een bedrijvige Tom Pidcock. Filippo Ganna en Mathieu van der Poel. Gele trui Tadej Pogacar is attent. Alles troept opnieuw weer samen. De Spanjaard José Felix Parra dook even daarvoor het decor in, terwijl Valentin Paret-Peintre als eerste bovenkwam op de Côte de Naves (3e categorie).
Deze etappe kan werkelijk nog alle kanten op. Wanneer krijgen we een kopgroep die ver reikt? Er staan nog zo'n 100 kilometer op de teller.
🏁 108 km— Maillot à Pois E.Leclerc (@maillotapois) July 12, 2026
⛰️ Côte de Naves (cat. 3) ⛰
1️⃣ 🇫🇷 Valentin Paret-Peintre, 2pts
2️⃣ 🇺🇸 Matteo Jorgenson, 1pt#TDF2026 pic.twitter.com/WyhmFgZl9E
TDF LIVE: Pedersen pakt de volle buit aan tussensprint, Van der Poel demarreert!
In de beginfase van de 9e etappe lag er een tussensprint. Mads Pedersen had daar duidelijk zijn zinnen opgezet en pakte de volle buit. Hij mag 25 punten bijschrijven. Girmay werd tweede, Philipsen derde.
Van der Poel maakte meteen gebruik van de verwarring om aan te vallen. Hij kreeg onder meer Tom Pidcock, Ben Healy en Maxim Van Gils mee, maar alles troepte snel terug samen.
Filippo Ganna duwde daarna door en kreeg Engelhardt, Garcia Pierna, Velasco, Valentin Paret-Peintre en Mathieu van der Poel mee. De koers begint los te komen!
Many riders are trying to break away after the intermediate sprint. 💨— Tour de France™ (@LeTour) July 12, 2026
Among them are Filippo Ganna, Mathieu van der Poel and Valentin Paret-Peintre.
De nombreux coureurs tentent de lancer la course après le sprint intermédiaire. 💨
Parmi eux, on a notamment Filippo Ganna,… pic.twitter.com/hGtCjKI9eJ
TDF LIVE: MVDP wikt en weegt zijn kansen in 9e etappe
Het profiel van de negende etappe van de Tour lijkt iets voor Mathieu van der Poel. Wat denkt de Nederlander ervan dat de rit 30 kilometer ingekort werd?
"Het is niet dat het de voorbije dagen niet warm is geweest", zegt hij bij Sporza. "Ik weet dus niet of het zoveel anders is vandaag, maar blijkbaar heeft het te maken met de warmtecode in deze regio. We gaan er nu ook niet rouwig om zijn."
"Ik probeer in de vlucht te geraken, maar 80 procent van het peloton zal dat proberen. Makkelijk wordt het dus niet."
Net na de tussensprint zou weleens een belangrijk moment kunnen worden. "Ja, maar als jullie dat al zeggen, dan denkt het hele peloton zo. Er liggen bijna 3.000 hoogtemeters in 150 kilometer. Dan praat je toch over een lastige klassieker."
Vandaag zijn we in de Tour de France toe aan de slotetappe van de eerste week. Door de nodige hoogtemeters lijkt dit een kolfje naar de hand van de vluchters te worden. Wie toont zich de snelste?
De rit van vandaag loopt van Malemort naar Ussel. Er stonden aanvankelijk 185,5 kilometer op het programma, maar de organisatie heeft er 30 kilometer afgedaan door de hittegolf die delen van Frankrijk in zijn greep houdt.
Vier gecategoriseerde cols
Drie niet-gecategoriseerde beklimmingen vallen daardoor weg, maar er staan toch nog steeds zo'n 3000 hoogtemeters op het programma met twee cols van derde, één van tweede en één van vierde categorie.
Het peloton moet aan de bak op de Côte de Naves (2,3 kilometer aan 7,6%), de Suc au May (3,8 kilometer aan 7,7%), de Côte de la Croix du Pey (4,8 km aan 6%) en de Mont Bessou (900 meter aan 7,3%).
Wat kan Van der Poel?
De koers zal door het constante grillige verloop van de etappe moeilijk te controleren zijn. De vluchters maken daarom een goede kans. Mads Pedersen (Lidl-Trek) deed het deze Tour al eens vanuit de vlucht, terwijl ook ploegmaat Quinn Simons steeds aanvalslustig is.
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Wat kan Mathieu van der Poel? Het profiel van de rit van vandaag lijkt hem op het lijf geschreven, maar hij lijkt niet over superbenen te beschikken. Of bewijst hij vandaag het tegendeel?
🚲 Stage 9 / Étape 9 🚲— Tour de France™ (@LeTour) July 12, 2026
🚩 Malemort
🏁 Ussel
📏 154,6 km
⏰ 13:45 CEST > 17:31 CEST
⛰️ 1x2️⃣, 2x3️⃣, 1x4️⃣
💚 km 13,9#TDF2026
🔎 More details and stage description on our official website pic.twitter.com/fkqFbyzdhO
⚠️ Adaptation du parcours de la 9ᵉ étape en raison du passage du département de la Corrèze en vigilance rouge canicule ⚠️— Tour de France™ (@LeTour) July 11, 2026
Météo-France a placé le département de la Corrèze en vigilance rouge canicule en raison d'un épisode de chaleur d'une intensité exceptionnelle.
Dans ce… pic.twitter.com/f3VAPh164q
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