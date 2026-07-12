TDF LIVE: Mathieu van der Poel bezorgt Alpecin-Premier Tech eerste ritzege!

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Vandaag werd de slotetappe van de eerste week van de Tour de France gereden. Door de nodige hoogtemeters leek dit een kolfje naar de hand van de vluchters te worden. Het was uiteindelijk Mathieu van der Poel die zich de sterkste toonde.