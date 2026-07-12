TDF LIVE: Mathieu van der Poel bezorgt Alpecin-Premier Tech eerste ritzege!

Lorenz Lomme, wielerjournalist
| Reageer
TDF LIVE: Mathieu van der Poel bezorgt Alpecin-Premier Tech eerste ritzege!
Volg Wielerkrant nu ook via Google!

Vandaag werd de slotetappe van de eerste week van de Tour de France gereden. Door de nodige hoogtemeters leek dit een kolfje naar de hand van de vluchters te worden. Het was uiteindelijk Mathieu van der Poel die zich de sterkste toonde.

Lorenz Lomme

TDF LIVE: Mathieu van der Poel bezorgt Alpecin-Premier Tech eerste ritzege!

Zoals verwacht, zat de winnaar voorin. Mathieu van der Poel was heel gretig in het slot en ging de sprint aan vanop de kop. 

De Nederlander was beresterk en rekende al snel af met Baudin en Pidcock. Enkel Johannessen kon nog tot in het wiel komen, maar erover komen lukte niet. Van der Poel bezorgt Alpecin-Premier Tech zo de eerste ritzege in deze Tour. Pidcock werd derde en Baudin vierde.

Filippo Ganna haalde het in het peloton van Mads Pedersen en Michael Matthews. Tadej Pogacar werd elfde, met Remco Evenepoel in zijn zog als twaalfde.

Lorenz Lomme

TDF LIVE: viertal lijkt te gaan strijden om de zege

Money time komt dichterbij in deze etappe. Mathieu van der Poel gooide de knuppel in het hoenderhok door aan te vallen op de Mont Bessou. Johannessen en Baudin sloten aan. Ook Pidcock deed dat na een mechanisch probleem.

Lennert Van Eetvelt mag de dagzege vergeten, lijkt het. Waar zit Lidl-Trek? Van het numerieke overwicht schiet niets meer over.

Zit de winnaar vooraan? Ze zullen alvast  heel goed moeten zijn om ze terug te pakken. Mathieu van de Poel ruikt zijn kans en kan Alpecin-Premier Tech de eerste ritzege van deze Tour schenken.

Lorenz Lomme

TDF LIVE: Lotto-Intermarché doet urinetesten

Ook vandaag is het snikheet in de Tour de France. Bij onder meer Lotto-Intermarché proberen ze dehydratatie te voorkomen met urinetesten.

"We hebben nu al een urinetest uitgevoerd om te kijken of onze renners voldoende gehydrateerd zijn", legt nutritioniste Britt Lambrecht uit bij Sporza.

"De renners plassen in een potje en dan kan je de densiteit van hun urine meten. Zo weten we of hij goed of slecht gehydrateerd is. Zit je met het laatste, dan moet die renner nu al meer drinken met eventueel extra zouten. Ook na de rit wordt de urine meteen getest."

Lorenz Lomme

TDF LIVE: kopgroep van acht man, peloton houdt ze binnen schot

De acht koplopers hebben met nog 50 kilometer te gaan nog 55 seconden voorsprong op het flink uitgedunde peloton. Echt weglopen doen ze dus niet.

Lennert Van Eetvelt is de enige landgenoot voorin. "Voor mij is het vandaag niet dé belangrijkste dag, maar ik kijk ernaar uit", vertelde hij voor de start nog bij Sporza.

Lidl-Trek is goed vertegenwoordigd voorin met Simmons en Gee-West. In het peloton heeft het dan nog eens Mads Pedersen zitten. Een luxesituatie, zeker omdat de Deen nog drie ploegmaten bij zich heeft. Remco Evenepoel en Florian Lipowitz zijn dan weer geïsoleerd in het peloton.

Lorenz Lomme

TDF LIVE: kopgroep van acht man met enkele grote kanonnen

Het is een rit met tal van onwentelingen, maar we hebben nu toch een mooie kopgroep die bestaat uit acht renners. Daarin zien we enkele kleppers.

Dit zijn alle koplopers: Derek Gee-West, Quinn Simmons, Alex Baudin, Mathieu van der Poel, Tobias Halland Johannessen, Pablo Castrillo, Lennert Van Eetvelt, Tom Pidcock.

Pidcock legde er de pees op op de Suc au May en maakte zijn intenties duidelijk. Met nog 71 kilometer voor de boeg is de voorsprong op het peloton 1 minuut en 25 seconden. Daartussen rijdt een groep achtervolgens op 1 minuut.

Lorenz Lomme

TDF LIVE: het regent aanvallen, bedrijvige MVDP

Godon, Alaphilippe, Haller, Azparren en Heßmann hadden zich in een kopgroep genesteld, maar werden al snel ingelopen. Het peloton is ondertussen in stukken gebroken. Tim Merlier en Biniam Girmay zitten in een achtervolgende groep op zo'n drie minuten.

Voorin blijft het aanvallen regenen. We zien onder meer een bedrijvige Tom Pidcock. Filippo Ganna en Mathieu van der Poel. Gele trui Tadej Pogacar is attent. Alles troept opnieuw weer samen. De Spanjaard José Felix Parra dook even daarvoor het decor in, terwijl Valentin Paret-Peintre als eerste bovenkwam op de Côte de Naves (3e categorie).

Deze etappe kan werkelijk nog alle kanten op. Wanneer krijgen we een kopgroep die ver reikt? Er staan nog zo'n 100 kilometer op de teller.

Lorenz Lomme

TDF LIVE: Pedersen pakt de volle buit aan tussensprint, Van der Poel demarreert!

In de beginfase van de 9e etappe lag er een tussensprint. Mads Pedersen had daar duidelijk zijn zinnen opgezet en pakte de volle buit. Hij mag 25 punten bijschrijven. Girmay werd tweede, Philipsen derde.

Van der Poel maakte meteen gebruik van de verwarring om aan te vallen. Hij kreeg onder meer Tom Pidcock, Ben Healy en Maxim Van Gils mee, maar alles troepte snel terug samen.

Filippo Ganna duwde daarna door en kreeg Engelhardt, Garcia Pierna, Velasco, Valentin Paret-Peintre en Mathieu van der Poel mee. De koers begint los te komen!

Lorenz Lomme

TDF LIVE: MVDP wikt en weegt zijn kansen in 9e etappe

Het profiel van de negende etappe van de Tour lijkt iets voor Mathieu van der Poel. Wat denkt de Nederlander ervan dat de rit 30 kilometer ingekort werd?

"Het is niet dat het de voorbije dagen niet warm is geweest", zegt hij bij Sporza. "Ik weet dus niet of het zoveel anders is vandaag, maar blijkbaar heeft het te maken met de warmtecode in deze regio. We gaan er nu ook niet rouwig om zijn."

"Ik probeer in de vlucht te geraken, maar 80 procent van het peloton zal dat proberen. Makkelijk wordt het dus niet."

Net na de tussensprint zou weleens een belangrijk moment kunnen worden. "Ja, maar als jullie dat al zeggen, dan denkt het hele peloton zo. Er liggen bijna 3.000 hoogtemeters in 150 kilometer. Dan praat je toch over een lastige klassieker."

Vandaag zijn we in de Tour de France toe aan de slotetappe van de eerste week. Door de nodige hoogtemeters lijkt dit een kolfje naar de hand van de vluchters te worden. Wie toont zich de snelste?

De rit van vandaag loopt van Malemort naar Ussel. Er stonden aanvankelijk 185,5 kilometer op het programma, maar de organisatie heeft er 30 kilometer afgedaan door de hittegolf die delen van Frankrijk in zijn greep houdt.

Vier gecategoriseerde cols

Drie niet-gecategoriseerde beklimmingen vallen daardoor weg, maar er staan toch nog steeds zo'n 3000 hoogtemeters op het programma met twee cols van derde, één van tweede en één van vierde categorie.

Het peloton moet aan de bak op de Côte de Naves (2,3 kilometer aan 7,6%), de Suc au May (3,8 kilometer aan 7,7%), de Côte de la Croix du Pey (4,8 km aan 6%) en de Mont Bessou (900 meter aan 7,3%).

Wat kan Van der Poel?

De koers zal door het constante grillige verloop van de etappe moeilijk te controleren zijn. De vluchters maken daarom een goede kans. Mads Pedersen (Lidl-Trek) deed het deze Tour al eens vanuit de vlucht, terwijl ook ploegmaat Quinn Simons steeds aanvalslustig is.

Lees ook... Roxanne Bertels zet groot misverstand recht: "Of je nu samen bent met een wielrenner, advocaat of dokter"

Wat kan Mathieu van der Poel? Het profiel van de rit van vandaag lijkt hem op het lijf geschreven, maar hij lijkt niet over superbenen te beschikken. Of bewijst hij vandaag het tegendeel?

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Tour de France
Lidl-Trek
Alpecin-Deceuninck
Quinn Simmons
Mads Pedersen
Mathieu Van Der Poel

Meer nieuws

Roxanne Bertels zet groot misverstand recht: "Of je nu samen bent met een wielrenner, advocaat of dokter" Naast de fiets

Roxanne Bertels zet groot misverstand recht: "Of je nu samen bent met een wielrenner, advocaat of dokter"

16:30
Adrie van der Poel geeft Alpecin-Premier Tech gouden raad over Jasper Philipsen

Adrie van der Poel geeft Alpecin-Premier Tech gouden raad over Jasper Philipsen

18:30
'Soudal Quick-Step pakt uit met cruciaal toekomstnieuws'

'Soudal Quick-Step pakt uit met cruciaal toekomstnieuws'

20:30
Sporza-analisten diep onder de indruk: "Van waar komt hij eigenlijk?!"

Sporza-analisten diep onder de indruk: "Van waar komt hij eigenlijk?!"

15:30
Jurgen Foré moet iets kwijt over Tim Merlier: "Dat wil ik toch nog eens benadrukken"

Jurgen Foré moet iets kwijt over Tim Merlier: "Dat wil ik toch nog eens benadrukken"

19:30
Met deze concurrent krijgt Paul Seixas het soms aan de stok: "Ze zijn grote rivalen"

Met deze concurrent krijgt Paul Seixas het soms aan de stok: "Ze zijn grote rivalen"

17:30
Het mysterie-Philipsen: Sven Nys en José De Cauwer hebben een compleet andere mening

Het mysterie-Philipsen: Sven Nys en José De Cauwer hebben een compleet andere mening

10:30
Tiesj Benoot doet opvallend voorstel om de Tour-hitte tegen te gaan

Tiesj Benoot doet opvallend voorstel om de Tour-hitte tegen te gaan

14:30
Tour-Belg baalt als een stekker na gekke onderneming: "Het doet pijn ..."

Tour-Belg baalt als een stekker na gekke onderneming: "Het doet pijn ..."

12:30
Hommeles in het Tour-peloton: "Hij duwt als een gek en rijdt als een verdomde idioot!"

Hommeles in het Tour-peloton: "Hij duwt als een gek en rijdt als een verdomde idioot!"

11:50
Robbe Ghys deelt hartverscheurend verhaal: "We hebben hem moeten afgeven" Naast de fiets

Robbe Ghys deelt hartverscheurend verhaal: "We hebben hem moeten afgeven"

13:50
Tim Merlier lijkt grote Tour-droom te mogen opbergen: "Ik vrees ervoor"

Tim Merlier lijkt grote Tour-droom te mogen opbergen: "Ik vrees ervoor"

11:20
Moeder Merlier moet iets bekennen over zoonlief: "We hebben het eigenlijk altijd geweten"

Moeder Merlier moet iets bekennen over zoonlief: "We hebben het eigenlijk altijd geweten"

08:50
Paul Seixas krijgt er stevig van langs: "Het is zijn eigen schuld"

Paul Seixas krijgt er stevig van langs: "Het is zijn eigen schuld"

09:40
"Janker": Armstrong en Wiggins verschillen danig van mening over Evenepoel

"Janker": Armstrong en Wiggins verschillen danig van mening over Evenepoel

07:00
Zware val van Urska Zigart zindert stevig na: "Ik was volledig in shock"

Zware val van Urska Zigart zindert stevig na: "Ik was volledig in shock"

08:01
Win zélf de Tour de France: PCM is nu nóg realistischer Naast de fiets

Win zélf de Tour de France: PCM is nu nóg realistischer

11/07
TDF LIVE: Tim Merlier maakt indruk, groene trui wordt spannender

TDF LIVE: Tim Merlier maakt indruk, groene trui wordt spannender

11/07
“Hollywood-ster”: Ruben Van Gucht wordt aangepakt en komt met bom over huwelijk Naast de fiets

“Hollywood-ster”: Ruben Van Gucht wordt aangepakt en komt met bom over huwelijk

11/07
Johan Bruyneel zeer scherp voor Remco Evenepoel

Johan Bruyneel zeer scherp voor Remco Evenepoel

11/07
Parcoursbouwer Tour geeft grif toe: "Een fiasco"

Parcoursbouwer Tour geeft grif toe: "Een fiasco"

11/07
Bakelants laat niets heel van Belgische ploeg: "Doodspiraal"

Bakelants laat niets heel van Belgische ploeg: "Doodspiraal"

11/07
Patrick Lefevere prikt naar Remco Evenepoel: "Stond in sterren geschreven"

Patrick Lefevere prikt naar Remco Evenepoel: "Stond in sterren geschreven"

11/07
Philip Roodhooft sust de gemoederen rond Jasper Philipsen: "Dát zou pas erg zijn ..."

Philip Roodhooft sust de gemoederen rond Jasper Philipsen: "Dát zou pas erg zijn ..."

11/07
José De Cauwer lyrisch over Tour-Belg: "De beste van allemaal in plantrekkerij"

José De Cauwer lyrisch over Tour-Belg: "De beste van allemaal in plantrekkerij"

11/07
José De Cauwer keihard voor Jasper Philipsen: "Als je van hem geen afstand neemt ..."

José De Cauwer keihard voor Jasper Philipsen: "Als je van hem geen afstand neemt ..."

11/07
Tim Merlier geeft meer uitleg na tranen in de Tour: "Hij is overleden"

Tim Merlier geeft meer uitleg na tranen in de Tour: "Hij is overleden"

11/07
🎥 Zó hard hebben Remco Evenepoel en co gesupporterd voor de Rode Duivels

🎥 Zó hard hebben Remco Evenepoel en co gesupporterd voor de Rode Duivels

11/07
Visma-Lease a Bike slaat terug na kritiek op materiaalkeuze Vingegaard

Visma-Lease a Bike slaat terug na kritiek op materiaalkeuze Vingegaard

11/07
Valentine Besard praat over relatie met Ruben Van Gucht: "Ik ga daar niet over liegen" Naast de fiets

Valentine Besard praat over relatie met Ruben Van Gucht: "Ik ga daar niet over liegen"

11/07
Johan Bruyneel doet Evenepoel groots dromen: "Mocht er nu een tijdrit aankomen ..."

Johan Bruyneel doet Evenepoel groots dromen: "Mocht er nu een tijdrit aankomen ..."

11/07
Ruben Van Gucht zorgt voor opschudding in Nederland: "Wat een mafkees is dat!" Naast de fiets

Ruben Van Gucht zorgt voor opschudding in Nederland: "Wat een mafkees is dat!"

11/07
TDF LIVE: machtige Tim Merlier geeft de Rode Duivels het goede voorbeeld in Bordeaux!

TDF LIVE: machtige Tim Merlier geeft de Rode Duivels het goede voorbeeld in Bordeaux!

10/07
Remco Evenepoel compléét afgemaakt door Italiaanse krant: "Het heeft geen zin om vier kilo af te vallen"

Remco Evenepoel compléét afgemaakt door Italiaanse krant: "Het heeft geen zin om vier kilo af te vallen"

10/07
Spanje-België: dit is de pronostiek van Remco Evenepoel en andere Tour-Belgen

Spanje-België: dit is de pronostiek van Remco Evenepoel en andere Tour-Belgen

10/07
Remco Evenepoel duidelijk over uithaal naar Lipowitz: "Dat hoeven jullie niet te weten"

Remco Evenepoel duidelijk over uithaal naar Lipowitz: "Dat hoeven jullie niet te weten"

10/07

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Tim Merlier Jasper Philipsen Jose De Cauwer Sven Nys Jonas Vingegaard Rasmussen Bradley Wiggins Mads Pedersen Olav Kooij Mathieu Van Der Poel Tadej Pogacar Sep Vanmarcke Zakkari Dempster Thierry Gouvenou Johan Bruyneel Jan Bakelants Arnaud De Lie Chris Horner Lance Armstrong Urska Zigart

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over UAE en Pogacar zorgen voor groot onbegrip in peloton: "Dan weet je dat het om zeep is" Frank Houter Frank Houter over Mathieu 'aan het strand' doet diepere discussie losbarsten: "Ik vind het heel enerverend" Frank Houter Frank Houter over Urska Zigart afgevoerd naar ziekenhuis in Ronde van Zwitserland Hankie Hankie over Oorzaak van ontsteking van wonde Van Aert bekend, De Cauwer velt oordeel over de Tour Hankie Hankie over "Middelvinger naar Pogacar": Vingegaard met mentaal voordeel naar de Tour? Hankie Hankie over Bakelants ziet in tactiek Vingegaard ook een signaal richting Evenepoel: "Dat wordt niet evident" Hankie Hankie over Soudal Quick-Step en UAE maken zich niet populair: "De rest is er slachtoffer van" Hankie Hankie over En plots geeft Philippe Gilbert Jonas Vingegaard een flinke veeg uit de pan Hankie Hankie over Campenaerts is nu ook waarzegger in de Giro: "Moeten we ons maximaal bewust van zijn" Hankie Hankie over Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved