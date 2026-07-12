Tim Merlier lijkt grote Tour-droom te mogen schrappen: "Ik vrees ervoor"

Wat een weergaloze Tim Merlier zien we in deze Tour de France. In de voorbije twee etappes stond er geen maat op onze landgenoot. Vooral in rit 8 maakte hij indruk met een fenomenale jump van achteren uit. Dat doet dromen van een triomf op de Champs-Élysées. Of niet?

Tim Merlier startte aan het seizoen met twijfels na een knieblessure in de winter, maar met winst in de Scheldeprijs veegde hij die meteen van tafel. Na successen in de Ronde van Limburg, de Ronde van Hongarije en de Baloise Belgium Tour schittert hij nu in de Tour.

Heidi D’Hulst

Dat ziet ook Heidi D’Hulst, de moeder van de sprinter. In haar café in Wortegem-Petegem volgt ze de verrichtingen van haar zoon op de voet. D’Hulst heeft altijd geweten dat Merlier snel was. De kans is echter klein dat ze haar zoon dit jaar live zal zien schitteren.

"Vorig jaar ben ik geweest, het jaar ervoor ook, maar dit jaar is het moeilijk", vertelt ze aan Het Laatste Nieuws. "Er is hier in het dorp morgen (vandaag, red.) een koers. In de namiddag rijden de aspiranten, in de voormiddag de kleintjes op hun loopfietsjes."

Winnen voor Opa Elysée

"Het café is open, ik kan niet weg, en volgende week ook niet, en tegen dan is de Tour alweer bijna voorbij. Misschien, wie weet, dat ik helemaal op het einde toch nog naar de Champs-Élysées ga?" Mag haar zoon daar volgens haar van winst dromen?

"De opa van Tim heette Elysée met zijn voornaam. Tim heeft altijd gezegd: ooit win ik daar. Maar ik vrees ervoor. Ik zie het hem niet doen. Maar allez, how. Ge weet natuurlijk nooit", aldus D’Hulst.



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Drie passages op Montmartre

De slotrit van de Tour passeert ook dit jaar langs Montmartre. De passage komt drie keer aan bod, de laatste keer tien kilometer voor de finish. Dat zou roet in het eten kunnen gooien van de sprinters.

Als het toch tot een massasprint zou komen, is Merlier - als hij de bergen overleeft - momenteel de grote favoriet. Al ziet zijn moeder dat mogelijk anders.