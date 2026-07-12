Adrie van der Poel geeft Alpecin-Premier Tech gouden raad over Jasper Philipsen

Adrie van der Poel is net als ons een aandachtige toeschouwer tijdens de Tour de France. Ook de vader van Mathieu ziet dat Alpecin-Premier Tech momenteel achter de feiten aanloopt in de sprint. Toch roept hij het team op om rustig te blijven en het vertrouwen in Jasper Philipsen te behouden.

De drie sprintkansen in deze Tour leverden nog geen succes op. In de vijfde rit - met aankomst in Pau - was Olav Kooij de beste. In de zevende en de achtste rit stond er geen maat op Tim Merlier. Dat zag ook Adrie van der Poel, die onder de indruk was van de laatste overwinning van Merlier.

Jasper Philipsen groeit

"Het moeilijke van deze sprint van Tim is dat hij erg lang was. En dat tot het einde volhouden is super knap", vertelde Van der Poel na de achtste rit bij Wielerrevue. Jasper Philipsen moest in deze Tour in de sprint tevreden zijn met respectievelijk twee keer de vijfde en een vierde plaats.

"Ik vond zijn sprint een stuk beter dan gisteren", aldus Van der Poel. "Zoals de voetballers zeggen: hij groeit in het toernooi. Jasper heeft het nu net niet. Maar dat verschil zit hem in hele kleine dingetjes. Het kan zijn bij de volgende sprint dat het wel prijs is. Je moet hem nou niet moet laten vallen. Dat zou het slechtste zijn als ploeg wat je kunt doen."

Geen man overboord

"We zijn al heel verwend geweest met veel overwinningen", vindt Van der Poel. "Of er een man overboord is als de zege uitblijft? Ik denk dat dat in onze situatie dat meevalt. We hebben wel eens vaker lang moeten wachten tot een overwinning."

Vandaag was een etappe voor de vluchters, terwijl er morgen een rustdag gepland staat. Het is voor Philipsen aftellen naar ritten twaalf en dertien. Die staan gecatalogiseerd als "vlak" en zijn dus spek naar de bek van de Vlam van Ham.





Vertrouwen en rust

Philipsen was eerder deze week duidelijk gefrustreerd; het bewijs daarvan was een helm die door de lucht vloog. Bij Alpecin-Premier Tech blijven ze echter volop in hem geloven en prediken ze rust. Ook Adrie van der Poel lijkt een voorstander van die aanpak.