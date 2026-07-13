Transformatie volop aan de gang: Van Aert schakelt serieuze tand hoger richting sterk najaar

Het is Wout van Aert menens om nog uit te pakken met een sterk najaar. Wie op zijn veelzeggende trainingen van de afgelopen dagen een blik werpt, kan moeilijk anders dan deze conclusie te trekken.

Stilaan kunnen we niet langer spreken van een revalidatie maar van een stevig trainingsblok. Dat neemt natuurlijk niet weg dat Van Aert nauwlettend de evolutie van zijn elleboog in de gaten zal houden en hetzelfde geldt voor zijn ploeg. Het is een hoopgevend teken dat hij met zijn trainingen een tand hoger heeft geschakeld.

Dat weet iedereen die elke dag even de tijd neemt om de Strava-pagina van Van Aert te bekijken. De activiteit die daar de laatste dagen valt waar te nemen, spreekt boekdelen. Zo heeft hij al aardig wat KOM's verzameld in Zuid-Tirol. Dat is al een eerste signaal over een transformatie van een herstellende coureur die fietst naar een trainende profrenner.

Van Aert traint in Dolomieten

In vier opeenvolgende dagen in de Dolomieten legde Van Aert meer dan 385 kilometer af en spendeerde hij meer dan vijftien uur op het zadel. Zo pakte hij op 9 juli bijvoorbeeld uit met een training om u tegen te zeggen. Hij reed 150,67 kilometer en overbrugde een hoogteverschil van 4590 hoogtemeters in een rit van 6 uur en 13 minuten.

De zwaarte van de routes die hij opzoekt en het toenemen van de afstand van zijn fietstochten wijst op een nieuwe fase in zijn aanloop naar de Vuelta en het WK. In de dagen na die fameuze training heeft hij het wel gehouden bij fietsritten van kortere afstand, maar zo komt ook het explosievere werk aan bod en dat is evenzeer nodig.

Van Aert doet hoogtemeters op Vlaamse feestdag

Van Aert kiest dus voor een zeer gevarieerd trainingsblok en dat kan alleen maar helpen om straks weer de meest complete versie van zichzelf te tonen. Zijn trainingstocht op de Vlaamse feestdag was toch ook wel indrukwekkend, met 2852 hoogtemeters na een training van vier uur. Dan zit je aan een aardig percentage klimwerk.



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Gisteren koos de Belg van Visma-Lease a Bike voor een vlakke fietstocht van 67,6 kilometer. ''Gezelschap gezocht & gevonden'', schreef hij erbij. Over wie dat gezelschap dan was, repte hij met geen woord. Was het misschien Stan Dewulf? Wat vaststaat, is dat de renner van Decathlon CMA CGM vandaag met Van Aert trainde.

Dewulf als trainingspartner

Ofwel was Dewulf er voorbije zondag ook bij, ofwel heeft Van Aert alweer ander gezelschap gevonden. In elk geval hebben Van Aert en Dewulf maandag iets meer dan 130 kilometer op de fiets gezeten. Met 'de Stavelse Gentenaar' heeft Van Aert alvast een goede manier gevonden om zijn trainingspartner te omschrijven.

Dewulf groeide op in Stavele. Samen met Van Aert heeft hij geopteerd voor een trainingstocht langs Sankt Moritz. Even een 'buitenlands avontuur' dus voor Van Aert, in de vorm van het oversteken van de Zwitserse grens. Hij heeft ook opnieuw bij vier Strava-segmenten een persoonlijk record kunnen laten registreren.

Van Aert heeft progressie gemaakt sinds opgave

Dit is dan wat je noemt een tandje hoger schakelen op training. Van Aert zal zelf wel weten wat zijn lichaam aan kan. Ongetwijfeld moet hij nog een aardige weg afleggen, maar hij is ook niet meer de renner van vlak na de Tour Auvergne-Rhône-Alpes die toen met een ernstige bacteriële infectie zat opgescheept.