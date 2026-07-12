Moeder Merlier moet iets bekennen over zoonlief: "We hebben het eigenlijk altijd geweten"

Lorenz Lomme, wielerjournalist
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Moeder Merlier moet iets bekennen over zoonlief: "We hebben het eigenlijk altijd geweten"
Foto: © photonews

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Tim Merlier zit in een bloedvorm in de Tour de France. Onze landgenoot van Soudal Quick-Step pakte gisteren op indrukwekkende wijze zijn tweede ritzege van deze Tour en houdt de Belgische eer hoog. Moeder Heidi D’Hulst moet iets bekennen over haar zoon.

Tim Merlier kende een vervelende winter door een knieblessure, maar stond er bij zijn comeback meteen in de Scheldeprijs, het officieuze WK voor sprinters. Na succes in de Ronde van Limburg, de Ronde van Hongarije en de Baloise Belgium Tour schittert hij nu in de Tour de France.

Moeder Merlier heeft het altijd geweten

Merlier was de snelste in rit 7 naar Bordeaux en deed dat de volgende dag gewoon over in rit 8 naar Bergerac. In de laatste etappe schudde hij een ongelooflijke sprint uit de benen en baande hij zich vanuit een schijnbaar verloren positie een weg naar de winst. Het leverde hem binnen en buiten het peloton bewondering op.

Heidi D’Hulst, de moeder van Tim Merlier, heeft nooit getwijfeld aan de snelle benen van haar zoon. "We hebben het eigenlijk altijd geweten", vertelt ze bij Het Laatste Nieuws.

Merlier trapte alsmaar ketttingen kapot

"Vandaag spreekt plots heel Vlaanderen over Tim – wat zeg ik: de hele wereld – maar in zijn directe omgeving hebben wij het altijd al door gehad. Tim was nog maar klein toen hij fervent is beginnen fietsen."

"Op zeker ogenblik deed hij cyclocross", zegt ze. "Hij was twaalf, dertien jaar, en elk weekend gingen wij naar wedstrijden. ‘Tim, ge zou beter sprinter worden’, zei ik. Zoveel macht had hij in zijn benen. Uiteindelijk is hij naar de weg gegaan. Hij trapte alsmaar de kettingen kapot. Ik heb veel kettingen moeten kopen."

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Merlier voor het groen?

Dat hij macht heeft, daar bestaat geen twijfel over. Met krachtige halen sprintte Merlier zijn tegenstanders deze Tour al twee keer los uit het wiel. Het legt hem geen windeieren in het puntenklassement, waarin hij tot op vijftien punten is genaderd van Mads Pedersen.

Het groen leek Merlier niet te interesseren, maar misschien komt hij nu wel tot inkeer. Vandaag is wel een rit voor de vluchters. Pedersen zal mogelijk meespringen om punten te sprokkelen en de kloof opnieuw uit te diepen.

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