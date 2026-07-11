Naast de fiets Win zélf de Tour de France: PCM is nu nóg realistischer

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, wielerjournalist
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Win zélf de Tour de France: PCM is nu nóg realistischer
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We zijn er opnieuw klaar voor: de Tour de France 2026 gaat ons ook dit jaar veel leuks opleveren. Droomt u zelf soms van eeuwige roem? Dan hebben wij dé oplossing, want het ideale spel Pro Cycling Manager / Tour de France 2026 is ondertussen uitgekomen.

"In Pro Cycling Manager 26 is de seizoensplanning volledig opnieuw ontworpen voor nog meer immersie en controle. Bepaal de hiërarchie van je team, wijs rollen toe aan je renners en classificeer ze volgens hun specialiteiten of veelzijdigheid om je selectie te optimaliseren."

"Elke race op de kalender heeft nu vier belangrijkheidsniveaus, waardoor je de sleutelmomenten van het seizoen kunt targeten en daar je krachten kunt bundelen. Zodra je prioriteiten zijn vastgesteld, valideer je de sportprogramma's van je renners om je selectie effectief over het jaar te verdelen."

Tour de France 2026 wordt opnieuw heel spannend, ook als u zelf speelt

"Aan het begin van het seizoen wordt automatisch een initiële planning voorgesteld: je bent vrij om deze aan te passen aan je doelen en beperkingen. Voor een meer realistische en competitieve ervaring profiteren ook AI-teams van deze nieuwe planningstools."

"Ga ten slotte om met onvoorziene gebeurtenissen: valpartijen, ziekte of slechte prestaties kunnen ertoe leiden dat je de ambities van een kopman heroverweegt en zijn programma tijdens het seizoen aanpast", opende de organisatie een persbericht over de nieuwe versie van Pro Cycling Manager.

Een van de belangrijkste vernieuwingen in Tour de France 2026 is de introductie van een dynamisch weersysteem. Regen kan wegen nu glad maken en heeft direct invloed op de gameplay. Elke bocht en afdaling wordt uitdagender, waardoor spelers hun racelijnen en remafstanden zorgvuldig moeten aanpassen om valpartijen te voorkomen die hen de overwinning kunnen kosten.

Renners met een hogere behendigheidsscore, van D tot A+, zijn beter voorbereid om onder moeilijke omstandigheden overeind te blijven en een val te vermijden. Tour de France 2026 brengt daarnaast nieuwe features, zoals de toevoeging van de wedstrijden Paris-Tours en Muscat Classic, officiële nationale kampioenstruien en een vernieuwde gebruikersinterface die het realisme en de immersie verder versterkt.

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