Broers Roodhooft verlangen na ommekeer naar meer: ''Dat maakt Van der Poel de bijzondere renner die hij is''

Alpecin-Premier Tech heeft het opnieuw klaargespeeld, dankzij Mathieu van der Poel. De ploeg van de broers Roodhooft is er weer maar eens in geslaagd om minstens één etappe te winnen in een grote ronde.

Het begin van de Tour was moeilijker dan verwacht. ''We kwamen collectief in topvorm naar hier. Als het dan niet meteen vlot, is dat niet leuk, na al het werk dat we er hebben ingestopt. Maar twijfelen hebben we nooit gedaan'', geeft Christoph Roodhooft aan in HLN. Dan kwam plots de overwinning van Van der Poel. ''Dit bevestigt wat we wisten.''

De teammanager had best snel door dat het er goed uitzag in de negende rit. ''Mathieu kwam in zo'n typische situatie terecht, waarin hij zelden het onderspit delft. Dat maakt hem tot de bijzondere renner die hij is. Als hij ergens zijn zinnen op zet, geeft hij niet snel af en is het doorgaans ook prijs.'' De enige voorwaarde is dat zijn lichaam het toelaat.

Veel controle bij Van der Poel

Philip Roodhooft zag eveneens een glansrol voor Van der Poel. ''Mathieu was dé gangmaker van de ontsnapping. Dat zag je aan het aantal en de aard van zijn kopbeurten. Op een bepaalde manier had hij alles onder controle, maar dan nog blijft het straf dat hij het ook kon afmaken.'' Die controle wijst immers op overschot.

De ritzege is binnen. Wat nu? ''We zijn de voorbije jaren verwend geweest in de Tour, maar de afgelopen dagen toonden aan dat een rit winnen hier niet zo evident is. De druk is er nu af, maar dit voelt nog niet aan als een voldoende.'' Ook Christoph wil graag dat er nog wat bijkomt. ''Wij hebben nog wel ambitie. Ik hoop dat dit de start is.''

Van der Poel en Philipsen blijven jage op zeges

Lees ook... Eén ploeg krijgt zware veeg uit de pan: ''Van der Poel werkt frustraties weg, jullie hebben het weer verpest''›

Natuurlijk hopen ze nog een sprint te winnen met Jasper Philipsen, maar die kwam vooralsnog niet dichter dan een vierde plaats. Van der Poel zal hopen op nog eens een superdag. Dan zal er na Mûr-de-Bretagne, Boulogne-sur-Mer en Ussel misschien nog een Tour-aankomst zijn waar hij kan triomferen.