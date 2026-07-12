"Janker": Armstrong en Wiggins verschillen danig van mening over Evenepoel

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, wielerjournalist
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"Janker": Armstrong en Wiggins verschillen danig van mening over Evenepoel
Foto: © photonews

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Het zat er bovenarms op tussen Remco Evenepoel en Florian Lipowitz in de eerste bergrit. De Duitser wilde geen kopwerk doen in de achtervolgende groep, waardoor het voor Evenepoel een zware dag werd. En daar heeft iedereen dus wel wat over te zeggen. Ook Lance Armstrong en Bradley Wiggins.

"Ik vroeg gewoon om een lead-out en die kreeg ik niet", onthulde Evenepoel de weigering van Lipowitz om de sprint aan te trekken. En ook Patrick Lefevere had zich daar meteen vrij scherp over uitgelaten in een vlammende column.

"Het is niet goed wat hij deed", had ook Johan Bruyneel een duidelijke mening. Bruyneel stuurde ook met Lance Armstrong en ook die had in zijn panelgesprek heel wat te zeggen over de zaak, waarbij hij in de clinch ging met Bradley Wiggins.

Is Remco Evenepoel een janker?

"Johan Bruyneel stuurde ons dit via WhatsApp en ik kon het simpelweg niet laten om te reageren. Ik schreef terug: 'kampioen der zeurpieten, een janker'", zei Lance Armstrong in de podcast The Move. "Johan antwoordde: 'voormalig voetballer', wat ook klopt."

Gewezen topkampioen Bradley Wiggins wilde Evenepoel toch enigszins gaan verdedigen: "We hebben allemaal die frustraties direct na de finish ervaren, wanneer dingen die hadden moeten gebeuren niet gebeuren.”

Bradley Wiggins neemt de verdediging van Evenepoel op zich op

“Wat ik ter verdediging van Remco zou willen zeggen, is dat er binnen enkele minuten na het passeren van de finishlijn direct een microfoon voor zijn gezicht wordt gehouden. We hebben allemaal die frustraties direct na de finish ervaren, wanneer dingen die hadden moeten gebeuren niet gebeuren."

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"Op zo'n moment zeggen we allemaal dingen waar we 24 uur later spijt van hebben. Helaas hoort dat bij de sport. Het probleem voor Remco is dat zo'n uitspraak de volgende dag meteen op de voorpagina's staat. Het voedt direct alle verhalen die al over hem de ronde deden vóór de start van de Tour", aldus Wiggins in een reactie op de zaak. Het laatste woord lijkt dus nog niet gezegd over de zaak.

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