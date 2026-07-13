Van der Poel viert zege met wel héél opmerkelijke maaltijd en staat op zijn strepen tegenover buitenwereld

Mathieu van der Poel heeft van de zege kunnen proeven in de Tour de France en dat smaakt extra zoet. Letterlijk en figuurlijk overigens. Hij benadrukt dat het niet vanzelfsprekend is om in de Tour te winnen, ook al denkt de buitenwereld dat misschien.

Van der Poel beantwoordde tal van vragen van verschillende mediums. Bij Sporza benadrukte hij welke inspanning nodig was. ''Dit was toch wel een van de zwaarste ritten die ik al gewonnen heb. Het is ook de eerste keer vanuit de vlucht. Het was misschien ons geluk dat we er de hele dag voor hebben moeten rijden.''

Bij VTM NIEUWS had hij het over de druk als die zege even uitblijft. ''Ik ben diegene die graag een etappe wil winnen. Dat is met Jasper Philipsen hetzelfde. Vaak is het in het verleden gelukt en dan lijkt het vanzelfsprekend. Dat is het natuurlijk niet.'' Is het nu weer leuk? ''Dat ik niet graag de Tour zou rijden, wordt soms uitvergroot.''

Van der Poel haalt gram na moeilijk begin

Nog wel meer renners vinden afzien in de bergen niet het leukste. Bij NOS gaf hij toe dat hij zelfs van de rustige dagen niet goed herstelde in het begin van de Tour, maar nu heeft hij zijn zege toch binnen. Hij sprak ook met de Nederlandse zender voor De Avondetappe en bleek dan toch niet in alles heel goed te zijn.

Aardrijkskunde is blijkbaar zijn ding niet. ''Ah, zijn we op een tachtigtal kilometer van de woonplaats van grootvader Poulidor? Blijkbaar moest het zo zijn. Ik weet nooit waar we zitten, ik kijk nooit naar de kaart. Hoe ik dit ga vieren? Het stond sowieso al op het programma om een hamburger met friet te eten.''

Friet voor Van der Poel na zege

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Dat kon omdat het vandaag de eerste rustdag is, maar het blijft toch frappant om tijdens de Tour de France zo'n 'maaltijd' te nuttigen. Dat zal zeker niet bij alle ploegen het geval zijn. Van der Poel en zijn ploegmaats bij Alpecin-Premier Tech kunnen er maar van genieten. Smullen maar.