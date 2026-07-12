Tour-Belg baalt als een stekker na gekke onderneming: "Het doet pijn ..."

De achtste etappe van de Tour de France heeft een tweede Belgische ritzege opgeleverd. Tim Merlier ging met de bloemen lopen, maar de Prijs van de Strijdlust was voor Liam Slock. Die reed lang in de aanval en werd kort voor de finish ingelopen. Balen.

Rit 8 van deze Tour stond te boek als een etappe voor de sprinters, maar toch probeerde Liam Slock het. De 25-jarige renner van Lotto-Intermarché reed zo'n 170 kilometer lang in de aanval en plakte er een solo van zo'n 40 kilometer aan. Hij werd net voor de slotkilometer ingelopen.

Slock geloofde er echt in

"Tussen kilometer dertig en kilometer vijftien van het einde heb ik er echt in geloofd", vertelde Slock achteraf aan VTM Nieuws. "In het oortje riepen ze ongeveer alles wat kan motiveren."

"Maar op tien kilometer van het einde, bij het opdraaien van de grote baan, voelde ik dat ik kracht verloor en het peloton dichterbij kwam. Het doet pijn om er zo dicht bij te zijn", gaf hij toe.

Prijs van de Strijdlust

De Prijs van de Strijdlust was een mooie troost. "In het begin van het jaar was het niet de bedoeling dat ik hier aan de start zou staan. Normaal ging ik de Giro rijden. Maar dan werd ik ziek, en uiteindelijk sta ik hier. Ik ben tweemaal trots: om hier te mogen starten, en om hier op het podium te mogen staan."

Slock reed zich volop in de kijker, iets wat de sponsors altijd weten te appreciëren. Een tweede zege van het seizoen boeken lukt uiteindelijk niet. Hij was eerder dit jaar de beste in de GP Gippingen, terwijl hij ook een sterke Vierdaagse van Duinkerke reed.



