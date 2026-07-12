Met deze concurrent krijgt Paul Seixas het soms aan de stok: "Ze zijn grote rivalen"

Lorenz Lomme, wielerjournalist
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Met deze concurrent krijgt Paul Seixas het soms aan de stok: "Ze zijn grote rivalen"

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Paul Seixas is momenteel bezig aan zijn eerste Tour de France. Het Franse wonderkind wil meteen hoge ogen gooien en staat momenteel nog altijd tussen de mensen. Grootmoeder Suzanne volgt de verrichtingen van haar kleinzoon op de voet. Met deze renner krijgt Seixas het volgens haar soms aan de stok.

Seixas rijdt een dijk van een seizoen. Na succes in de Ronde van de Algarve en de Faun-Ardèche Classic maakte hij met een tweede plaats indruk in Strade Bianche. Daarna greep hij de macht in de Ronde van het Baskenland. Hij domineerde de Noord-Spaanse rittenkoers, won er drie ritten en kaapte alle klassementen weg.

Seixas is niet ijdel

Daarna schitterde hij in de Waalse Pijl op de Muur van Hoei en ging hij in Luik-Bastenaken-Luik het gevecht aan met Tadej Pogacar. Kortom: hij mocht met vertrouwen afzakken naar zijn eerste Tour, ondanks zijn val in de Tour Auvergne-Rhônes-Alpes. Oma Suzanne zag hoe haar kleinzoon met zijn deelname aan La Grande Boucle een droom in vervulling deed gaan. Ze vertelt hoe hij van jongs af aan domineerde.

"Paul is coureur geworden om de Tour te kunnen rijden", vertelt ze in gesprek met Het Laatste Nieuws. "Paul is niet ijdel, hij wil gewoon laten zien wat hij in zijn mars heeft. Dat is hem tot nu toe goed gelukt. Bij de junioren won hij alles. Hij was eraan gewend geraakt altijd de eerste te zijn. Maar bij de profs is dat toch andere koek."

Seixas lijkt op Pogacar

"Paul is eigenlijk een simpele jongen. Très simple. In zijn hoofd is niets gecompliceerd", voegt ze toe. Seixas is ook een ijskonijn en raakt schijnbaar nooit uit balans. "Paul lijkt op dat vlak op Pogacar. Ook bij hem glijdt alles van hem af. Ruimte is eigenlijk het enige dat hij nodig heeft. En die vindt hij in de bergen. La montagne. Hier is hij het gelukkigst."

Toch schiet hij niet met iedereen goed op. "Isaac Del Toro. Wel, daar krijgt Paul het soms mee aan de stok tijdens de koers. Die twee zijn grote rivalen. ‘Ils se chamaillent beaucoup’ - ze maken veel ruzie.", bekent Suzanne.

Seixas en Del Toro zullen elkaar in deze Tour naar alle verwachting nog meermaals tegenkomen. In het algemene klassement is de kloof tussen de twee momenteel 28 seconden. Verwaarloosbaar.

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