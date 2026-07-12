Roxanne Bertels zet groot misverstand recht: "Of je nu samen bent met een wielrenner, advocaat of dokter"

Mathieu van der Poel, Jonas Rickaert en Jasper Philipsen zijn drie belangrijke pionnen in de Tour voor Alpecin-Premier Tech. Vriendinnen Roxanne Bertels, Katrijn Boone en Melanie Peetermans steunen hun partners door dik en dun. Dat werd in Vive le Vélo nog maar eens duidelijk.

Het is voorlopig nog niet de Tour de France van Alpecin-Premier Tech. Jasper Philipsen had gehoopt om in de eerste drie sprintersritten raak te schieten, maar dat plan liep niet zoals gehoopt. De steun van een partner wordt als het minder goed gaat nog belangrijker.

Veel meer dan enkel de was en de plas

Katrijn Boone, de partner van Jonas Rickaert, wilde bij Vive le Vélo dan ook iets rechtzetten over rennersvrouwen. "Wij doen veel meer dan enkel de was en de plas. Het mentale aspect is eigenlijk het belangrijkste", vindt Katrijn. "Je moet er ook zijn op momenten dat het niet goed gaat."

Roxanne Bertels - de partner van MVDP - pikt daarop in. "Of je nu samen bent met een wielrenner of met een advocaat of een dokter: er wordt verwacht dat je achter je man staat. Maar het is heel fijn om voor iemand te kunnen zorgen."

Ze brengen geen geluk

Geluk brengen doen ze niet. "Daar vrees ik voor. Als het zo simpel was, zaten we hier van de eerste tot de laatste dag", lacht Bertels.



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"Jasper vraagt er soms wel naar", vult Melanie Peetermans aan. "In het eerste jaar zei hij: 'Kom maar wanneer het je uitkomt.' Ik had uiteindelijk maar één weekend ingepland, tot hij dat één week voor de Tour hoorde. Toen was het: 'Oei, maar één weekend?'"

MVDP vandaag aan het feest?

De negende rit van de Tour zou weleens voor een eerste feestje kunnen zorgen bij de mannen en vrouwen van Alpecin-Premier Tech. De heuvelachtige etappe van Malemort naar Ussel lijkt op papier iets voor Mathieu van der Poel.

Het is echter afwachten hoeveel krachten hij al verspeeld heeft in de sprinttrein voor Philipsen. Het antwoord volgt deze namiddag.