Adrie van der Poel glundert extra na prachtoverwinning van zoon Mathieu en dat heeft een reden

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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Adrie van der Poel glundert extra na prachtoverwinning van zoon Mathieu en dat heeft een reden
Foto: © photonews

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Adrie van der Poel kon eens zijn grootste glimlach bovenhalen na de zege van zoon Mathieu. Een glunderende vader wordt dat dan genoemd. Daar wilde Adrie zelf dan ook wel wat over kwijt.

Ook bij Sporza kwam de opmerking dat Adrie aan het glunderen was na de overwinning van Mathieu en daar had de oudste Van der Poel dan wel iets over te zeggen. ''Alsof ik anders nooit glunder'', grijnst Adrie. ''Iets meer dan anders? Dat heeft ook te maken met hoe het de laatste paar dagen gegaan was'', verwijst hij naar het Tour-begin.

Zo zie je maar dat het er echt wel heeft ingehakt bij Mathieu en Alpecin-Premier Tech. Mathieu van der Poel had in de eerste dagen vooral last van de hitte, wat nooit echt zijn beste vriend zal zijn. Daar kwamen dan enkele gemiste sprintkansen met Jasper Philipsen bij. Vervelend, want je wil toch zo snel mogelijk die ritzege beet hebben.

Mathieu klimt ook sterk

''Het is gewoon superleuk dat het nu gebeurt. Er ging wel heel veel zelfvertrouwen vanuit. Aan zijn manier van rijden zie je wel dat hij goed is'', zegt Adrie over Mathieu. ''Dat zie je ook op de klimmetjes. De normaal betere renners bergop moeten dan toch ook afhaken.'' Met een iets minder goede dag was het moeilijk geweest om het te halen.

Er zal nu toch wel deels sprake zijn van opluchting, al lijkt Adrie aan te geven dat we dit niet moeten overdrijven. ''Ik denk niet dat er superveel druk was. Maar het is in ieder geval nu wel anders: dat kan ik je wel meegeven. Alles is anders.'' Dit is de derde Tour waarin Van der Poel een rit wint. In de vorige edities waarin Mathieu dit lukte, droeg hij ook wel de gele trui.

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Adrie Van Der Poel
Mathieu Van Der Poel

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