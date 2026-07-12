Jurgen Foré moet iets kwijt over Tim Merlier: "Dat wil ik toch nog eens benadrukken"

Jurgen Foré is een tevreden CEO bij Soudal Quick-Step. De sterke man zag hoe Tim Merlier al twee keer raak schoot in de Tour en daarbij bovendien grote indruk maakte. Foré wil nog iets duidelijk maken omtrent Merlier.

De eerste sprint in deze Tour was een prooi voor Olav Kooij, maar daarna was het al Tim Merlier wat de klok sloeg. Vooral in de achtste etappe maakte Merlier grote indruk door van ver terug te komen en iedereen daarna los uit het wiel te sprinten.

Merlier beleefde een slechte winter

"Ik ben gisteren aangekomen in de Tour en ik ben blij dat ik het nog heb meegemaakt. Als we nog een paar keer winnen, maken we er een feestbus van", vertelde Jurgen Foré zondag aan Sporza. Merlier kende nochtans een sterk verstoorde aanloop op het seizoen. Hij lag lange tijd in de lappenmand met een vervelende knieblessure en miste een deel van het voorjaar.

"Ik wil toch nog eens benadrukken hoe slecht de winter van Tim was en ik geef veel complimenten aan mijn performance staf", zegt Foré. "Ze hebben hem kort laten koersen met de Scheldeprijs, daarna hebben ze hem laten trainen en na een blokje met Hongarije volgde een hoogtestage."

Het laatste sufferfest

"Ze hebben dat zo slim gedaan, want je winter missen is echt moeilijk. De Tour of Belgium was dan het laatste sufferfest." Krijgt Merlier nu een mooie bonus? "Dat staat in zijn contract. Maar Tim krijgt veel bonusknuffels van ons (lacht). Tim kent de afspraken en daar zal hij wel tevreden mee zijn."

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Merlier heeft duidelijk geen last meer van zijn knieblessure. Hij rijdt sterk rond in deze Tour en maakt zowel in het binnen- als in het buitenland indruk. Velen vinden hem momenteel de snelste sprinter ter wereld, een titel die hij in deze Tour alvast kracht bijzet. Als Merlier nog een of meerdere ritten kan winnen, mag hij die titel met zekerheid opeisen. Met gratis bonusknuffels erbovenop.