'Soudal Quick-Step pakt uit met cruciaal toekomstnieuws'

Soudal Quick-Step mag tot nu toe terugkijken op een geslaagde Tour de France. Met Tim Merlier schoot de Belgische formatie al twee keer raak. CEO Jurgen Foré kwam zondag aan in de Tour en had belangrijk nieuws te melden.

Soudal Quick-Step draait al jarenlang mee aan de top van het internationale wielrennen. Vroeger was Patrick Lefevere verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de financiën. Tegenwoordig is dat de verantwoordelijkheid van Jurgen Foré.

Foré roept de pers bijeen

Soudal Quick-Step trommelt maandag de pers op om "een belangrijke aankondiging te doen over de toekomst van de ploeg", zoals Foré het in gesprek met Sporza omschrijft.

Hij wilde bij hetzelfde medium niet uitweiden. "We werken er hard aan en dat zie ik als mijn grootste verantwoordelijkheid", klonk het mysterieus, waarna hij toch wat meer details prijsgaf. "Je moet geld vinden om een goeie toekomst te geven aan de bijna 200 werknemers. We hebben perspectief op de lange termijn."

Een goede basis voor de komende jaren

"Morgen kondigen we enkele dingen aan. We hebben een goeie basis om de komende jaren aan te vatten", voegde hij toe. Soudal Quick-Step lijkt dus extra financiële middelen te hebben gevonden. Het is niet duidelijk of het om een sponsor of een andere geldschieter gaat. Morgen zullen we meer weten.



Eén ding staat vast. Om mee te draaien in het moderne peloton, heb je financiële slagkracht nodig. Met een bijkomende financiële injectie hoopt Soudal Quick-Step de toekomst van de werknemers van de ploeg te verzekeren op de lange termijn. Dat lijken we toch te kunnen afleiden uit de woorden van Foré. José De Cauwer wist tijdens de live-uitzending van rit negen alvast te vertellen dat Merida al zeker de nieuwe fietssponsor wordt.