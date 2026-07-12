Sporza-analisten diep onder de indruk: "Van waar komt hij eigenlijk?!"

De Tour de France dendert in een rotvaart voort. Vandaag zijn de vluchters aan zet na twee ritten voor de sprinters. De Tour-analisten van Sporza raakten na etappe 8 niet uitgepraat over de geweldige sprint van Tim Merlier.

Merlier zat ver in de laatste rechte lijn en moest een pak plaatsen goedmaken. Dat deed hij achteloos met krachtige halen. Onze landgenoot van Soudal Quick-Step maakte zich los en reed onbedreigd naar zijn tweede ritzege van deze Tour.

Zoals Mark Cavendish

"Een van de indrukwekkendste sprints van de laatste jaren?", wierp Christophe Vandegoor op in de nabespreking van Sporza. "Het deed mij denken aan de hoogdagen van Mark Cavendish. Van waar komt hij eigenlijk? Met zo'n snelheid, bijna 'du jamais vu'."

"Het was indrukwekkend", deelde Sven Nys zijn sentiment. "Ik was meer aan het focussen op Kooij en Philipsen, ik had weinig rekening gehouden met Merlier. Merlier is wel een renner die misschien wel de langste sprint van allemaal kan rijden. Hij durft aan te gaan op 250 meter (van de streep)."

Vijf ritzeges in de Tour

"250 meter? Hij was al een tijdje bezig. Amai, chapeau", verborg ook José De Cauwer zijn bewondering niet. Merlier is helemaal terug na de knieblessure die hem teisterde tijdens de winter. Hij telt ondertussen vijf ritzeges in de Tour in zijn carrière en mag met deze benen dromen van veel meer.