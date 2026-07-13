Pidcock mist geluk maar is realistisch over Van der Poel (en lacht met UAE), Van Eetvelt keihard voor zichzelf

Tom Pidcock en Lennert Van Eetvelt hebben allebei voorin gekoerst, maar tegen Mathieu van der Poel waren ze niet opgewassen. Dat is ook geen schande. De verhalen van de concurrenten van Van der Poel zijn heel uiteenlopend.

''Ik was de laatste die de oversteek maakte en daarna hoorden we dat UAE aan het jagen was. Toen dachten we: oké, we gaan naar huis'', lacht Pidcock bij VTM NIEUWS over de strijd om voorop te geraken en te blijven. ''De knop van mijn shifters werkte niet meer toen ik op de top van de klim kwam'', wijst hij ook op mechanische problemen.

We zagen allemaal het beeld van Pidcock die in de afdaling als het ware zijn versnellingsapparaat weer in gang trapte. Daarna ging het beter, maar in de sprint liet het geluk hem weer in de steek. ''In de sprint wilde ik weer veranderen, maar er gebeurde niets. Ik denk dat ik Mathieu van der Poel toch niet had geklopt'', is Pidcock realistisch.

Pidcock als derde over de meet

''Ik zat in zijn wiel, in de hoop dat het peloton zo zou naderen dat hij vroeg moest aangaan. Dat was mijn enige kans. Ja, de technische mankementen hebben mij wel energie gekost.'' Dat was duidelijk te merken: Johannessen knalde hem voorbij in de spurt, waardoor Pidcock zich moest neerleggen bij de derde plaats.

Bij Sporza kreeg Lennert Van Eetvelt de vraag of hij de aanval van Van der Poel op de laatste klim had kunnen beantwoorden als hij in zijn wiel zat. ''Met een iets andere ingesteldheid wel, ja. Ik ben teleurgesteld in mezelf dat ik heb opgegeven voor het voorbij was. Ik laat geen ritwinst liggen. Maar wel een top 5-plaats.''

Van der Poel houdt peloton af



Van Eetvelt is hard voor zichzelf omdat hij dacht dat het peloton quasi teruggekeerd was en dat was ook zo. Alleen zorgde de demarrage voor Van der Poel voor extra speling, waardoor er toch een aantal vluchters vooruit bleven. Van der Poel pakte zo zijn derde zege ooit in de Tour de France.