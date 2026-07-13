Arme Evenepoel en Lipowitz: De Cauwer streng voor Red Bull en Van Gils, Soudal Quick-Step lacht in het vuistje

Remco Evenepoel en Florian Lipowitz moeten er zo hun eigen idee over gehad hebben. Geen enkele ploegmaat zat nog in hun buurt zondag aan de finish, ook Maxim Van Gils niet. José De Cauwer is niet mals voor Red Bull.

De voormalige bondscoach onthult iets bij Sporza. ''Ik heb berichten gekregen van zijn vorige ploeg waarin stond: hij is veranderd van ploeg, maar er is niemand bij hem. Dat is een beetje om te prikkelen.'' Ze zullen bij Soudal Quick-Step dus in hun vuistje lachen, want blijkbaar is Evenepoel bij Red Bull dan toch niet beter omringd.

''We hebben Van Gils zien meespringen in het begin, dat zou ik nooit doen.'' Verdient die dan geen kans om de rit te winnen? ''We spreken over het podium in de Ronde van Frankrijk: dan geven we Van Gils geen kans. Evenepoel heeft steun nodig. Zijn er nog vijf andere mannen die hem kunnen steunen? Neen, blijkt van niet.''

Te weinig voor Red Bull

De Cauwer stoorde er zich eerder deze week ook aan dat Tratnik en Denz vooruit werden gestuurd. In Vive le Vélo was ook Jan Bakelants duidelijk. ''Voor Red Bull is dit niet alleen mager: het is gewoon te weinig. Van Hindley en Van Gils mag verwacht worden dat ze in die groep zitten, Tratnik zit daar ook niet. Het ziet er niet goed uit.''

Lipowitz is zelf achter bidons gegaan voor hem en Evenepoel. Ook dat moment werd besproken. ''Anders moesten ze dorst lijden'', lacht Toon Aerts. Het is ook maar één bidon die Lipowitz mee had voor Evenepoel. ''Ik veronderstel dat ze dan in de radio wel zullen zeggen hoeveel bidons iemand nodig heeft'', aldus Bakelants.

Aerts zoekt niets achter bidon-moment

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''Ik denk dat we nu suspens aan het zoeken zijn waar we die niet moeten zoeken'', besluit Aerts. Daar is natuurlijk ook een reden voor. Het spel zat eerder deze week immers op de wagen na een uithaal van Evenepoel richting Lipowitz. Red Bull minimaliseerde dat dan weer 's anderendaags.