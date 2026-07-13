Luistert de UCI? Pogacar heeft het gehad met de hitte en pleit voor radicale ommezwaai van wielersysteem

Tadej Pogacar laat als misschien wel belangrijkste man in het peloton zijn stem horen. Hij pleit voor een best radicale verandering op de wielerkalender, om renners in betere omstandigheden te laten koersen.

De renners worden al sinds het begin van de Tour de France geteisterd door een hittegolf. Koelingvesten en ijsbaden zijn het nieuwe normaal, maar dan nog is het een helse klus om voldoende afgekoeld te geraken, wanneer er gekoerst moet worden in deze hete temperaturen. Veel maatregelen van de organisatie zijn er niet gekomen.

Op de dag voor de eerste rustdag werd het parcours wel met dertig kilometer ingekort. Bij de internationale pers laat gele trui Tadej Pogacar van zich horen over wat er volgens hem moet gebeuren. ''Als ik de macht had, zou ik de kalender volledig veranderen'', spreekt hij toch wel bijzondere woorden uit. ''Ik zou in juli en augustus niet koersen op de warmste plekken.''

Pogacar wil andere kalender

Dat is wel een straf standpunt om mee naar buiten te komen, want het zou de indeling van het wielerjaar grondig wijzigen. Zo zou de Tour de France niet in juli kunnen doorgaan. ''Ik zou een volledig andere kalender samenstellen, maar het is niet iets wat binnen mijn macht ligt. Misschien kan een volgende stap al zijn om vroeger aan ritten te beginnen.''

Tijdens de huidige Tour was er al eens een voorstel om de rit aan te vatten om 10 uur. ''Dat zou niets veranderen, want je bereikt de aankomst op het heetst van de dag. Je zou dan moeten starten om 8 uur of om 9 uur, of misschien zelfs nog vroeger.'' Dat zou ook wel een serieuze mentaliteitswijziging vergen van het peloton.

Pogacar gelooft dat lichaam zich kan aanpassen



Pogacar wordt zelf ook niet vrolijk van dat idee, maar volgens hem kan het lichaam zich wel aanpassen aan een ritme dat bestaat uit wakker worden om 5 uur en aan een rit beginnen om 8 uur. Als viervoudig Tourwinnaar (winst in 2020, 2021, 2024 en 2025) heeft de Sloveen wel een belangrijke stem.