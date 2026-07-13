'Primoz Roglic trekt met deze ploeg een laatste keer naar de Tour'

Lorenz Lomme, wielerjournalist
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'Primoz Roglic trekt met deze ploeg een laatste keer naar de Tour'
Foto: © photonews

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Geen Primoz Roglic (36) in de Tour de France. De Sloveen van Red Bull-BORA-hansgrohe richt de pijlen op de Vuelta, waar hij op een vijfde eindzege mikt. Ondertussen verschijnt de voormalige schansspringer op de radar van een andere WorldTour-ploeg.

Roglic heeft een aflopend contract bij Red Bull-BORA-hansgrohe, de ploeg waar hij al sinds 2024 rondrijdt. Volgens de Spaanse krant MARCA zal de meervoudige Vuelta-winnaar het Duitse team verlaten, maar wil hij zijn fiets nog niet aan de haak hangen.

Roglic zoekt een nieuwe uitdaging

Roglic zou op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging waarin hij zich belangrijk voelt en sportieve impact kan hebben. De krant weet in die context dat Bahrain Victorious in de dans springt voor Roglic. Met Milan Erzen heeft het team een Sloveense algemeen directeur. Dat zou een belangrijke rol kunnen spelen in het dossier.

Bahrain Victorious doet er momenteel alles aan om Roglic binnen te halen, maar de deal is verre van rond. Zo zijn er nog financiële vraagtekens, omdat Bahrain Victorious niet kan tippen aan het budget van Red Bull-BORA-hansgrohe.

Roglic wil terugkeren naar de Tour

Roglic zou bij Bahrain Victorious een kopmanrol kunnen krijgen en zijn droom waarmaken om terug te keren naar de Tour. Dat blijft het grote doel van Roglic. Hij wil nog één keer schitteren in La Grande Boucle in een vooraanstaande rol. De Vuelta en de Giro won hij al. In de Tour werd hij tweede in 2020.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


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