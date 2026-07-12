Robbe Ghys deelt hartverscheurend verhaal: "We hebben hem moeten afgeven"

Robbe Ghys kreeg vorig jaar een mokerslag te verwerken. Onze landgenoot verloor een kindje en blikt bij Vive le Vélo terug op die moeilijke periode. Hij was daarbij zeer open.

Ghys en zijn partner maakten het droevige nieuws vorig jaar bekend op Instagram. Het koppel was in blijde verwachting van een tweeling, maar verloor een van hun zoontjes tijdens de zwangerschap. De Belgische renner schoof gisteren aan bij Vive le Vélo en vertelde er openlijk over de ingrijpende gebeurtenis.

Ghys en partner verwachtten een tweeling

"Amber en ik kwamen te weten dat er een tweeling op komst was. Dan leef je in alle euforie", zei Ghys. "Je gaat langs voor de eerste controles en alles lijkt goed, en je gaat verder en verder in de zwangerschap."

"Ik herinner het mij nog goed, ik was op stage in Denia. We krijgen telefoon: we zien dat er een groeiafwijking is bij Zion. Op dat moment waren we 14 weken ver, dus weten we niet of het erg is of niet."

Ghys keerde terug naar huis

Ghys geeft aan dat ze daarna alles wekelijks moesten opvolgen, waarbij er elke maandag een controle plaatsvond. Hij en zijn partner kregen uiteenlopend nieuws, tot week 28.ç

"Toen hebben we een MRI kunnen doen van de twee kindjes, van Sky en Zion. We zagen dat Zion zuurstoftekort had gehad in de buik. We hebben hem moeten afgeven."





Ghys - die destijds voor Alpecin-Premier Tech uitkwam - kreeg van de gebroeders Roodhooft de ruimte om thuis te blijven en er te zijn voor zijn gezin. Hij keerde tijdens Tirreno-Adriatico terug naar huis en prijst zich gelukkig dat hij veel tijd kon spenderen met zijn gezin.

Ghys vond troost bij zijn collega's

Zijn collega's boden hem troost, geeft Ghys aan. "Op dat moment heb ik geprobeerd om mensen te zoeken, om samen met andere renners te trainen. Ik heb het geluk gehad dat ik een goede ploegarts had bij Alpecin, Robrecht. Dan leer je de mensen kennen die kort bij je staan."