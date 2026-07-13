Sarah De Bie geeft voorbeeld van enorme liefde van Wout van Aert voor zijn gezin: ''Het mooiste aan hem''

Sarah De Bie weet dat zijn gezin voor Wout van Aert op de eerste plaats komt, ook al dwingen zijn activiteiten als wielrenner hem soms om ergens ver weg te verblijven. Zijn liefde voor Sarah en de kinderen blijkt uit zijn daden.

Het zal ten huize Van Aert ook wel eens uitgesproken worden, maar woorden zijn dus niet eens altijd nodig. Sarah De Bie prijst haar echtgenoot in een interview bij De Standaard. ''Wouts vaderliefde vind ik het mooiste aan hem'', aldus Sarah. In het beste geval zullen nog wel vrouwen en moeders zo denken over hun man en de vader van hun kinderen.

Wat Wout betreft kan Sarah het staven met een concreet verhaal. Zij merkt het immers soms in kleine dingen. ''Een stom voorbeeld: in 2022 kwam hij in Carcassonne over de meet, het was 40 graden, en het eerste wat hij deed was zijn drinkbus over Georges en mij uitgieten.'' Het is iets simplistisch, maar Sarah kan het enorm waarderen.

Wout denkt eerst altijd aan Sarah en de kinderen

Het toont aan dat de eerste gedachte van Wout altijd uitgaan naar Sarah en de kinderen, zelfs als hij zelf nog maar pas een enorm zware inspanning geleverd heeft. Van het koersen in de hitte is hij deze zomer voorlopig gespaard gebleven door zijn forfait voor de Tour de France. Door de hittegolf deed Pogacar een opvallend voorstel over de kalender.

In elk geval is zijn gezin dus prioriteit voor Wout, ook al is hij profwielrenner. ''Hij voelt zich enorm verantwoordelijk voor ons gezin en dat werd zijn drive. Hij wil ons een mooi leven geven en ons trots maken.'' Dat is de grootste doelstelling voor Van Aert, meer dan het winnen van welke wielerwedstrijd dan ook.

Van Aert bereidt zich voor op de Vuelta

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Op sportief gebied heeft Van Aert dit jaar een van zijn grootste doelstellingen vervuld door het winnen van Parijs-Roubaix. Daarna genoot hij van vrije tijd met Sarah en de kinderen. Door een blessure mist hij de Tour, maar in Italië bereidt hij zich voor op de Vuelta, die in augustus van start gaat.