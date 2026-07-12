Paul Seixas krijgt er stevig van langs: "Het is zijn eigen schuld"

Het blijft snel gaan voor Paul Seixas. Op zijn 19e rijdt het wonderkind al rond in de Tour de France, terwijl veel van zijn leeftijdsgenoten nog in de jeugd rondrijden. De Franse wielerhoop beleeft een seizoen met hoogtes en laagtes, ziet ook zijn oma Suzanne.

Op sportief vlak is het seizoen van Paul Seixas voorlopig een voltreffer. De piepjonge Fransman schoot sterk uit de startblokken met ritwinst in de Ronde van de Algarve. Daarna schitterde hij in de Faun-Ardèche Classic (winst) en Strade Bianche (tweede) om daarna de Ronde van het Baskenland volledig naar zijn hand te zetten.

Seixas heeft geknokt

Na winst in de Waalse Pijl en een tweede plek in Luik-Bastenaken-Luik volgde in de Tour Auvergne-Rhônes-Alpes een tegenslag. In een afdaling in de zevende etappe ging hij onderuit. De volgende dag stapte hij uit koers. Oma Suzanne leefde volop mee met haar kleinzoon.

"’J’ai aussi pleuré’. Ik heb ook gehuild want Paul - oh mon amour - is gevallen. Hij lag bebloed in de gracht. Maar mon petit Paul heeft zich wel weer tot in het peloton geknokt", zegt ze bij Het Laatste Nieuws.

Ma première étape du @LeTour. 6ème à l’arrivée et 10ème du général. Merci à l'équipe. Let’s go !



My first stage of @LeTour done. Finished 6th today and sitting 10th in the GC. Thanks to the team. Let’s go!#DECATHLONCMACGMTEAM - © Pauline Ballet - © Getty Sports pic.twitter.com/3OZhuEdlSG — Paul Seixas (@seixas_paul) July 4, 2026

Seixas moet minder risico's nemen

"Het is zijn eigen schuld", is ze daarna streng. "Het is een goede les voor in de Tour de France. Paul moet echt minder risico’s nemen. Gelukkig heeft hij nog kunnen verder rijden. ‘t Zal allemaal wel meevallen."





Aan klasse ontbreekt het kleinzoon Paul alvast niet. "Heb je gezien dat hij meteen zijn excuses heeft aangeboden aan de andere renners? Paul vond dat hij sommige collega’s in gevaar had gebracht door zijn manier van afdalen. Typisch Paul! Hij is altijd begaan met anderen. Toen zijn ploegmaat Matthew Riccitello vorige week ziek werd door een voedselvergiftiging had hij echt met hem te doen."

Het podium is nog steeds mogelijk

De oma van Seixas kan voorlopig tevreden zijn over het Tour-debuut van haar kleinzoon. Seixas is momenteel zesde in het algemeen klassement op 3 minuten en 55 seconden van gele trui Tadej Pogacar. Het verschil met Isaac del Toro, de derde in stand, is 28 seconden. Het podium zit er dus nog altijd in.