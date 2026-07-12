Zware val van Urska Zigart zindert stevig na: "Ik was volledig in shock"

Urska Zigart staat nog altijd aan de kant na haar stevige val in de Ronde van Zwitserland. De renster van AG Insurance-Soudal liep een kaakbeenbreuk op en bezorgde ploegleidster Jolien D'Hoore een schrikmoment.

Zigart smakte midden juni stevig tegen het asfalt in de tweede rit van de Ronde van Zwitserland. Bij het binnenrijden van de stad Locarno ging het onder de rode vod fout op een verkeersdrempel. Ploegleidster Jolien D'Hoore probeerde haar renster nog te waarschuwen, maar het mocht niet baten.

D'hoore was in shock

"Het was ongelofelijk", vertelt D'hoore gisteren bij Vive le Vélo. "We zagen op de beelden dat enkele rensters in de lucht schoten. We hebben het nog doorgegeven via de radio, maar tevergeefs. Als je aankomt met snelheden tot 60 km/u, is het gewoon levensgevaarlijk."

D'Hoore was niet goed van het incident. "Het was geen mooie val. Ik was er als eerste bij", klinkt het. "Ze was bewusteloos. Ik ben moeten weggaan: het was de eerste keer dat ik zoiets zag en ik was volledig in shock. Het was niet prettig om te zien."

Zigart eet nog geen vaste voeding

Zigart fietst wel al opnieuw. "Ze is momenteel op hoogtestage. Ze doet alle voorbereidingen mee richting de Tour, maar we moeten nog zien of het haalbaar is." De Tour de France Femmes loopt van 1 tot 9 augustus.

Zigart kan nog geen vaste voeding eten, gaf D'Hoore nog mee. Voorlopig moet ze haar voeding in puddingvorm eten, maar fysiek gaat het wel goed met haar.



