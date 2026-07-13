🎥 'Uitzondering' Evenepoel schrok even stevig: ''Ik heb een beetje hoogtevrees ... huh, komt er een storm?''

Een renner moet tot een en ander bereid zijn voor zijn ploeg, zeker als je Remco Evenepoel heet. Met zijn uitstraling is hij de geschikte renner voor Red Bull om te gebruiken in promovideo's, maar sommige van die opdrachten brengen misschien toch wat te veel risico met zich mee.

Op zijn YouTube-kanaal heeft Evenepoel een video geplaatst over het voorstellen van het aparte shirt van Red Bull-BORA-hansgrohe. Het concept draait om het rugnummer 13, een verwijzing naar de dertiende deelname van Red Bull-BORA-hansgrohe aan de Tour de France. Hiervoor trok de ploeg naar de Olympiatoren in München.

Dat is het hoogste gebouw in de Duitse stad. Bovenaan zouden Evenepoel en ploegmaat Florian Lipowitz plaatsnemen op de fiets, terwijl ze gefilmd worden door medewerkers van de ploeg. Evenepoel kreeg vooraf te horen dat er enorm veel wind zou staan. ''Staat er veel wind? Bedankt voor het vertrouwen.'' Hij leek toen al niet zo happig.

Evenepoel geen fan van bliksem en hoogtes

Een nog zorgwekkendere boodschap was dat hij en Lipowitz daar zouden staan op het moment dat een storm voorspeld werd. ''Huh, komt er een storm? Of ik bang ben van hoogtes? Een klein beetje. Als het zo open is...'' Op het moment van de waarheid haasten ze zich na een tijdje weer naar binnen. ''De regen is op komst. Het is aan het wederlichten.''

Het is een shirt met een omgekeerd design, dat door de Red Bull-renners enkel gedragen wordt op de rustdag. Evenepoel ligt sowieso niet wakker van het cijfer 13. ''Het betekent ongeluk, maar mij heeft het al geluk gebracht. Ik ben waarschijnlijk in de minderheid. Ik ben met het nummer 13 wereldkampioen geworden bij de junioren.''

Potentieel Evenepoel werd bevestigd bij de profs

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Toen is de grote hype rond hem ontstaan. Dat heeft hij daarna doorgetrokken met succes in zijn profcarrière, met het winnen van het WK op de weg, het WK en EK tijdrijden, de olympische wegrit en tijdrit, de Vuelta en Luik-Bastenaken-Luik. Laat hem alleen niet naar beneden kijken vanop hoogte als het dondert.