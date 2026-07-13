Naast de fiets De zoen en de herinnering aan Poulidor: Mathieu en Roxanne laten weten wat ze onthouden van glorieuze dag

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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De zoen en de herinnering aan Poulidor: Mathieu en Roxanne laten weten wat ze onthouden van glorieuze dag
Foto: © photonews
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Mathieu van der Poel en Roxanne Bertels hebben niet voor het eerst een zoen gedeeld na een wielerwedstrijd. Dit keer konden ze dit doen in de Tour de France, in plaats van ergens in Vlaanderen.

Het is toch wel eentje die zal bijblijven, want het was om te beginnen al een heel bijzondere overwinning. Mathieu van der Poel liet aan de aankomst weten dat hij zijn Tourritzege hoog inschat. Voor hij een kreet van ontlading op de wereld losliet, was er al een zoen met Roxanne. Zij heeft een foto hiervan gedeeld op haar Instagram Stories.

Het was alweer een innig moment voor het koppel dat een kindje verwacht. Ongeveer twee weken geleden kondigden Mathieu en Roxanne aan dat ze in blijde verwachting zijn van een kindje. Het werd voorbije zondag dus een rollercoaster van emoties in de Tour de France en dat had niet alleen met de zege en hun toekomst te maken.

Ook de geschiedenis, en in het bijzonder die van Raymond Poulidor, werd op deze manier geëerd. Daar heeft Van der Poel via zijn Instagram Stories dan weer aandacht aan geschonken. Zo deelde hij een Instagrampost van zijn ploeg Alpecin-Premier Tech en het kanaal Merci Poupou. De vergelijking werd gemaakt met het jaar 1962.

Op 12 juli 1962 won Poulidor immers de negentiende rit van de Tour met aankomst in Aix-les-Bains. Poulidor soleerde die dag naar de zege, met een voorsprong van 2'30'' op Anglade en Bahamontes. Exact 64 jaar later won dus ook zijn kleinzoon een rit in de Tour. In Ussel kon Van der Poel het zegegebaar bovenhalen.

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Het officiële Tour-account had hier ook de nodige aandacht voor. Dit deelde Van der Poel ook met veel plezier. Zijn grootvader is nog niet uit zijn hart verdwenen en ook niet uit de harten van het Franse volk. Zo werd het een memorabele dag voor Van der Poel, die zijn derde Tourritzege ooit behaalde, en zijn omgeving.

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