De Cauwer, Bakelants, Dumoulin en Boogerd halen alle superlatieven boven voor Mathieu van der Poel

Wat valt er nog te zeggen over Mathieu van der Poel? Alle superlatieven zijn al eens uitgesproken. Toch halen José De Cauwer, Jan Bakelants, Tom Dumoulin en Michael Boogerd nog eens de meest lyrische woorden boven.

Het was verrassend dat Van der Poel in het slot geen aanval meer moest beantwoorden, maar hij had zich op de klimmetjes al de beste getoond. ''Val je dan aan? Want zo maak je de betere renner nog beter'', redeneert De Cauwer bij Sporza. ''Van der Poel heeft zo'n reactiesnelheid ... Iedereen dacht dat ze moesten aanvallen, maar of het iets zou hebben opgebracht ..."

Ook De Cauwer is dus onder de indruk. ''Toen hij de kopgroep uit elkaar ranselde, deed hij er nog eens 25 seconden bij. Dat was straf.'' In Vive le Vélo kwam Jan Bakelants terug op dat moment. ''Van der Poel besefte zelf moest rijden om het gat te vergroten, anders ging het niet lukken. Daar wordt de koers gewonnen'', oordeelt Bakelants.

Dumoulin geniet van Van der Poel

In De Avondetappe waren ze natuurlijk in de wolken met de prestatie van Van der Poel. ''Ik heb er echt van genoten'', aldus Tom Dumoulin. ''Als hij goed is, is hij zo waanzinnig goed. Dan straalt hij en lijkt hij te kunnen doen wat hij wil. Ik had deze rit vooraf bestempeld als net wel of net niet. Als hij goed is, kan hij het makkelijk aan.''

Michael Boogerd zag aan de lichaamstaal van Van der Poel dat hij vertrouwen had in de spurt. ''Hoe hij aangaat... Dit komt in de top 3 van zijn overwinningen met de meeste glans. Ik was zelf vooral onder de indruk van het feit dat hij de kloof van veertig seconden dichtrijdt op dat klimmetje van tweede categorie. Dat is gigantisch.''

Ook de strijdlust voor Van der Poel

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Bovendien moest er vol gereden worden om een groep renners met allemaal de sterkste klassementsrenners af te houden. Daar heeft ook Van der Poel in de eerste plaats zijn aandeel in. Het is niet voor niets dat hij ook de prijs van de strijdlust kreeg. Daarnaast zit hij in zijn carrière nu aan drie Tourritzeges.