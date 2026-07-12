Hommeles in het Tour-peloton: "Hij duwt als een gek en rijdt als een verdomde idioot!"

Lorenz Lomme, wielerjournalist
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Hommeles in het Tour-peloton: "Hij duwt als een gek en rijdt als een verdomde idioot!"
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Tim Merlier toonde zich gisteren opnieuw de sterkste van het pak. De spurtbom van Soudal Quick-Step hield Biniam Girmay af in een sprint waarin het er stevig aan toe ging. Soren Waerenskjold maakte achteraf zijn beklag.

Merlier kwam van achteren uit met een ongelooflijke jump en raakte ongeschonden door het gewoel dat zich daarvoor afspeelde. Biniam Girmay (NSN Cycling Team) speelde daarin een hoofdrol. In negatieve zin als we Soren Waerenskjold mogen geloven.

Girmay duwt als een gek

Voor de laatste bocht vechten Waerenskjold  en Girmay een stevig robbertje uit om in een goede positie de laatste rechte lijn aan te vatten. Girmay duwde de Noor naar de buitenkant van de bocht, waarna Waerenskjold stevig in de remmen moest.

De snelle man van Uno-X Mobility was na de finish niet te spreken over die actie. "Hij duwt als een gek", brieste Waerenskjold bij het Noorse TV2

Waerenskjold noemt Girmay een idioot

"Ik ben behoorlijk geïrriteerd, hij duwt me gewoon door de hele bocht. Het is echt irritant. Hij botst verschillende keren tegen me aan en rijdt als een verdomde idioot. Ik lag te ver achter en verloor snelheid in de bocht. Ik vind dat dit onderzocht moet worden."

"Hij gedraagt zich de hele sprint echt als een idioot. Het is roekeloos gedrag en hij eindigt echt totaal onverdiend voor mij. Dit was erover." Waerenskjold werd uiteindelijk elfde, terwijl Girmay beslag legde op de tweede plek en belangrijke punten pakte.

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