Gefrustreerd door Van Aert en Van der Poel of niet? Toon Aerts spreekt klare taal

Tijdens de zomer is de cross ver weg, maar met Wout van Aert en Mathieu van der Poel zijn het dezelfde renners uit de Lage Landen die ook in het wegwielrennen doorgaans uitblinken. We kunnen ons voorstellen dat het niet heel leuk is om constant tegen hen te moeten opboksen.

Toch is dat de situatie waarin veel renners verkeren die de weg en het veld combineren. Toon Aerts was zondagavond te gast in Vive le Vélo. De 32-jarige renner van Lotto-Intermarché heeft zichzelf nu ontdekt op de weg, maar was jarenlang vooral in het veld actief. Daar moest hij haast altijd zijn meerdere erkennen in Wout en Mathieu.

Aerts kreeg de vraag of dit niet frustrerend is. ''Eerlijk gezegd frustreert mij dat niet echt'', ontkent Aerts dit. ''Toen ik als jong gastje ging crossen in Nederland, was Mathieu van der Poel al de betere. Het is vergelijkbaar met de verhoudingen ten opzichte van Wout van Aert, met wie ik tot aan de junioren wel nog kon strijden.''

Aerts gunt Van Aert en Van der Poel hun zeges

Er is dus wel degelijk een verschil. Er is ook veel gebeurd sinds ze elkaar tegenkwamen in de jeugdcategorieën. ''Vooral Wout heeft daarna nog een sprong vooruit gemaakt. Hij en Mathieu zijn altijd beter geweest. Wij proberen te winnen als ze er niet zijn. Het maakt me niet uit dat zij winnen als ze erbij zijn'', accepteert Aerts het.

In het wegpeloton komen geregeld renners met een crossachtergrond elkaar tegen. ''Met Mathieu, Wout en Pidcock rijden drie jongens, uit mijn sport, zoals ik het dan maar zal noemen, aan de top in het wegwielrennen. We moeten ervan genieten dat zulke jongens in een Vlaamse sport zoals de cross rijden.'' Dat is een duidelijke oproep van Aerts.

Wout, Mathieu en Pidcock werden al wereldkampioen

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Ze hebben ook alle drie al erg veel bewezen in het veldrijden. Van der Poel is gekend van zijn acht wereldtitels, een record. Hij heeft er ook al drie Europese titels bijgedaan. Van Aert werd drie keer wereldkampioen veldrijden. Pidcock stelt het met één wereldtitel in het veldrijden.