Groot nieuws van de Wolfpack: Quick-Step stopt als titelsponsor, maar er is meteen sterk geschakeld

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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Groot nieuws van de Wolfpack: Quick-Step stopt als titelsponsor, maar er is meteen sterk geschakeld
Foto: © photonews
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De Wolfpack had groot nieuws beloofd en heeft niet teleurgesteld. Quick-Step zal stoppen als titelsponsor in 2027. Dat lijkt eerder negatief, maar Jurgen Foré heeft meteen geschakeld door van Safety Jogger de nieuwe titelsponsor te maken, met een naamswijziging tot gevolg.

Op de socials van de Belgische ploeg werd al een teaser de wereld ingestuurd: op de ochtend van de eerste rustdag van de Tour de France zou er goed nieuws komen. Dat is ook gebeurd. Quick-Step stopt als titelsponsor, maar blijft voor alle duidelijkheid een prominente plaats krijgen op de blauw-witte shirts van de ploeg van onder meer Tim Merlier.

Safety Jogger, dat reeds aanwezig was als sponsor, verhoogt zijn aanwezigheid in de wielersport door de nieuwe co-titelsponsor te worden. ''De sterkste samenwerkingen zijn gebaseerd op gedeelde waarden en dat is precies wat onze toekomst met Safety Jogger zo bijzonder maakt'', aldus Jurgen Foré op de site van de ploeg.

Foré looft volgende, logische stap

''We delen onze Vlaamse roots, maar hebben allebei een wereldwijde reputatie opgebouwd dankzij een voortdurende focus op innovatie en kwaliteit. Deze samenwerking als co-titelsponsor is de logische volgende stap in een zeer succesvolle relatie en we kijken ernaar uit om samen onze ambitieuze internationale doelstellingen na te streven'', vindt Foré.

De CEO van de wielerformatie is in zijn nopjes en hetzelfde geldt voor Tom Gybels, algemeen directeur van Safety Jogger. ''De stap naar co-titelsponsor is de bekroning van onze samenwerking en de kroon op vijf jaar indrukwekkende groei. Vanaf 2027 versterken we onze positie op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen, merkontwikkeling en aanwezigheid op het internationale wielertoneel.''

Quick-Step geen hoofdsponsor meer

Het zal voor het brede publiek wel even wennen zijn dat Quick-Step niet langer een van de hoofdsponsors is, want dat is toch decennia lang het geval geweest. Het belangrijkste is natuurlijk dat de toekomst van de ploeg verzekerd is. Volgend jaar zullen Merlier & co dus koersen voor een ploeg met de naam Soudal Safety Jogger.

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