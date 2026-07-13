Eén ploeg krijgt zware veeg uit de pan: ''Van der Poel werkt frustraties weg, jullie hebben het weer verpest''

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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Eén ploeg krijgt zware veeg uit de pan: ''Van der Poel werkt frustraties weg, jullie hebben het weer verpest''
Foto: © photonews

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De overwinning van Mathieu van der Poel is het ideale middel om frustraties weg te werken bij Alpecin-Premier Tech, maar een andere ploeg moet het ontgelden. Dat is het signaal dat we krijgen uit Amerika na de analyses van de negende Tourrit.

In THEMOVE bestempelen ze Van der Poel zowat als de grote redder van de Tour de France van Alpecin-Premier Tech. ''Kijk, Mathieu van der Poel doet dingen die Mathieu van der Poel nu eenmaal doet. Het is al ruimschoots aan bod gekomen dat Jasper Philipsen en de ploeg gefrustreerd waren'', trekt Lance Armstrong die conclusie.

Dat heeft te maken met het feit dat de teller van de ploeg nog steeds op nul stond, nadat Philipsen in de drie eerste groepssprints in deze Tour niet verder geraakte dan ereplaatsen. ''Je zou denken dat Van der Poel ook gefrustreerd was na het doen van deze lead-outs. Dan wordt hij wakker en zegt hij: jongens, ik regel dit wel.''

Armstrong was dus zwaar onder de indruk van Van der Poel, maar een landgenoot van hem had ook oog voor de concurrentie. Chris Horner was op zijn YouTube-account kritisch voor Quinn Simmons en Derek Gee-West, de twee renners die Lidl-Trek had meegestuurd in de ontsnapping. Die zaten aan de voet van de slotklim in de twee laatste posities.

''Willen jullie echt aan de laatste klim beginnen met Van der Poel op kop en beide renners van Lidl-Trek achteraan?'' Er kon toch een aanval van Van der Poel verwacht worden. ''Jullie hebben het qua positionering weer verpest'', richt Horner zich tot Lidl-Trek. ''De ploeg heeft sterk gereden, maar tactisch zaten jullie op de verkeerde plek.''

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De gevolgen waren navenant: Simmons en Gee-West werden gelost. De achtervolgende groep kon niet tijdig terugkeren om met Pedersen te sprinten voor de overwinning. Pedersen heeft natuurlijk al een mooie buit: hij behaalde een indrukwekkende ritzege in Foix en leidt het puntenklassement met 268 punten. Girmay is de eerste achtervolger met 223 punten.

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