Bakelants onthult primeur over de plannen van Van Aert

Wat zouden nu de verdere plannen van Wout van Aert zijn? Wel, Jan Bakelants weet er meer over. De voormalige profrenner verwacht Van Aert aan de start van het BK gravel. Daar moeten we niet zolang meer op wachten.

De grote lijnen van de plannen van Van Aert kennen we natuurlijk wel. Na zijn afzeggingen voor de Tour de France en het BK wegwielrennen is hij momenteel aan zijn conditie aan het werken in Italië. In het tweede deel van augustus komt hij aan de start van de Vuelta, zo staat het ook op ProCyclingStats. Vermoedelijk om top te kunnen zijn op het WK.

Zijn goede vriend Jan Bakelants was enkele dagen te gast bij Vive le Vélo en keek zondagavond al uit naar het BK gravel. Bakelants heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om te trainen op de Franse wegen. Hij opperde dan ook dat het zaadje bij het tv-programma gelegd zal zijn als hij er in slaagt om een goed BK gravel te rijden.

Bakelants denkt dat Van Aert BK gravel rijdt

Het is niet zo lang meer wachten op dit wielerevenement: het BK gravel wordt op 16 augustus gereden in Grobbendonk. Mét ook Wout van Aert? ''Ik denk het wel.'' Bakelants zegt het zo aarzelend dat presentator Karl Vannieuwkerke zich afvraagt of dit iets is wat hij niet mag zeggen. Daarna spreekt Bakelants er zich toch duidelijk over uit.

''Laat ons zeggen dat hij er laatst toch heel veel zin in had. Dan denk ik dat hij dat gaat doen, ja'', klinkt Bakelants positief over de kans op een deelname van Van Aert. Dat is dan ook echt nieuws. Organisator Erwin Vervecken hoopte wel op de komst van Van Aert, maar daar was tot dusver nog niets over geweten. Nu lijkt Van Aert dus toch mee te doen.

Via BK gravel naar Vuelta?

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Het is opvallend, want dit kampioenschap vindt dus een kleine week voor de start van de Vuelta plaats. Van Aert kan natuurlijk wel met ferme adelbrieven afzakken naar Grobbendonk. Op 10 mei won Van Aert nog de Marly Grav Race. Als hij op het BK start, zou hij meteen de grote favoriet op de Belgische titel zijn.